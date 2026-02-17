Por los carnavales, ocupación al 100% en la mayoría de la Provincia

Desde el inicio del «finde» a hoy pasearon alrededor de 420 mil personas, un número que superó las expectativas previas.

“Todos los valles están repletos, hay ocupación al 100% en la mayoría de las localidades. Esto gracias al enorme impulso de una grilla de festivales, fiestas y distintos atractivos que el gobernador Martín Llaryora se encarga de acompañar y apuntalar”, precisó Capitani.

El funcionario además puntualizó que el número de turistas creció“32% respecto a 2025 (316 mil contra 417 mil); y el impacto económico estimado es de alrededor de 100 mil millones de pesos (sin contabilizar lo que generó el festival Cosquín Rock).

A continuación compartimos algunos porcentajes de ocupación de acuerdo al relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo.

Valle de Punilla: Villa Carlos Paz 95%(Categorizados al 100%) Capilla del Monte 99%, La Falda 100%, La Cumbre 100%, Cosquín 90%, Santa María de Punilla 100%, Villa Giardino 100% y Tanti 90%.

Calamuchita: Villa Ciudad Parque 98%, Santa Rosa De calamuchita 99%, La Cumbrecita 98%, Yacanto de Calamuchita 100%, Villa General Belgrano 100% (derivaciones a otras localidades), Villa Rumipal, Almafuerte y Embalse de Calamuchita al 100%

Córdoba Capital 80%.

-Paravachasca: Alta Gracia 85%, Potrero de Garay 95%, Villa la Bolsa 100% y Anisacate 90%.

Sierras Chicas: Rio Ceballos 95%, Salsipuedes 80%; Colonia Caroya y Jesús Maria 60%.

Ansenuza: Miramar 100% (derivación a Marull, la Para 90% y Balnearia al 90%).

Traslasierras: Nono 100%, Mina Clavero 99%, Villa Cura Brochero 100%, Las Rabonas 100%, San Javier y Yacanto 98% y Villa Dolores 65%.

Sierras del Sur: Río de los Sauces 90%, Alpa Corral 100%, Achiras 80% y Rio Cuarto 65%.

Norte y Noroeste: San Marcos Sierras 80%, San Carlos Minas 85%, Tulumba 50%, Dean Funes 55%.

Con estos números de ocupación -y desde el arranque de la temporada de verano a hoy- la provincia de Córdoba superó los 5 millones de turistas.

“Seguiremos trabajando codo a codo con el sector privado para ofrecerle las mejores opciones a todos los visitantes del país y el mundo”, cerró Capitani.