Incorporan al maní y subproductos al Programa de Asistencia PAICOR

El Gobierno de Córdoba avanza en la diversificación del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR) al incorporar el maní y sus subproductos para su distribución en los establecimientos educativos de la provincia.

La decisión se formalizó en una reunión en el Ministerio de Bioagroindustria, con la participación de apicultores y de representantes de la Cámara Argentina del Maní.

La medida se suma a la incorporación de la miel, anunciada en julio pasado, con el doble objetivo de mejorar la calidad nutricional de la alimentación escolar y fortalecer a los productores cordobeses, especialmente a los pequeños y medianos.

“Tradicionalmente, el maní está orientado a la exportación, pero desde hace años venimos trabajando para desarrollar el mercado interno y difundir sus beneficios para la salud”, explicó Edoardo Fracanzani, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Maní.

“La incorporación es importante para el sector, fuertemente radicado en Córdoba, y también para los niños que ahora podrán consumirlo”, agregó.

En la misma línea, Sergio Toranzo, productor apícola e integrante del Consejo Asesor Apícola, destacó el impacto que ya generó la miel en el programa: “La incorporación de la miel al PAICOR permite fortalecer la economía de los productores locales. La Provincia nos ha escuchado y está avalando la promoción de un alimento natural frente a otros endulzantes”.

Por su parte, Francisco Lozano, consejero por el Departamento Capital del Consejo Apícola, valoró el efecto en los jóvenes: “El consumo de miel en las escuelas es fundamental por su aporte nutricional, y esto potencia el trabajo de los apicultores en toda la provincia”.

Una política pública sostenida

El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, celebró la ampliación del programa:

“De esta manera garantizamos el valor nutricional de los beneficiarios del PAICOR y, al mismo tiempo, seguimos traccionando a los productores locales”.

El PAICOR —una política pública con más de 40 años de trayectoria en Córdoba— está destinado a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El programa garantiza alimentación saludable, variada y de calidad, favoreciendo mejores condiciones de aprendizaje, inclusión y permanencia en el sistema educativo.