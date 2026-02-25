Secretaría de Ambiente elabora Diagnóstico Ambiental Provincial 2025

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, encabezada por Victoria Flores, se encuentra trabajando en la elaboración del Diagnóstico Ambiental Provincial (DAP) 2025, un documento estratégico que sistematiza información clave sobre el estado del ambiente en la provincia de Córdoba, y que constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la planificación de políticas públicas ambientales.

La confección del informe está a cargo de la Secretaría de Cambio Climático, coordinada por Augusto Carreras, e incluye indicadores vinculados a la calidad del aire y del agua, la gestión de residuos, la contaminación de suelos, la preservación de la biodiversidad, el manejo de Áreas Naturales Protegidas, entre otros ejes alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Tal como lo establece la Ley Provincial Nº 10.208, la elaboración del Diagnóstico Ambiental es una obligación del Estado Provincial y requiere de la colaboración indispensable de municipalidades y comunas, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, este proceso contribuye al acceso a la información pública ambiental, dando respuesta a la creciente demanda ciudadana por la transparencia activa y la cooperación ambiental, en línea con la normativa vigente.

En su edición 2024, el Diagnóstico Ambiental Provincial contó con la participación de 253 gobiernos locales, que trabajaron junto a la Secretaría de Cambio Climático, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para construir una radiografía integral del estado ambiental de Córdoba.

En este marco, la Secretaría de Cambio Climático invita a los gobiernos locales a completar el formulario correspondiente al Diagnóstico Ambiental Provincial 2025, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/zCEFVzFFqkmh5udt5

Para consultas, se encuentra habilitado el correo: cambioclimatico.ambientecba@gmail.com