Inician curso TecnoPresente en el aula: Estrategias para la enseñanza de la programación – Nivel 1.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, anuncia el inicio del curso TecnoPresente en el aula: Estrategias para la enseñanza de la programación – Nivel 1.

“Con TecnoPresente seguimos avanzando en una transformación educativa que no se limita al acceso a la tecnología, sino que busca integrarla con sentido pedagógico en las aulas. Nuestro gobernador Martín Llaryora nos impulsa a generar más oportunidades para que docentes y estudiantes desarrollen capacidades vinculadas con la programación, el pensamiento computacional y los desafíos del presente. La formación docente es clave para que estas herramientas se conviertan en mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje”, manifestó Horacio Ferreyra, ministro de Educación.

Por su parte, Gabriela Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, comentó: «La tecnología en las aulas cobra sentido cuando se traduce en aprendizajes reales. Por eso, con este segundo nivel buscamos que las y los docentes diseñen estrategias didácticas innovadoras que realmente motiven y desafíen a sus estudiantes y potencien sus trayectorias«.

La formación, desde un enfoque escalonado, propone fortalecer los saberes disciplinares y didácticos vinculados con la programación. Durante el curso, las y los participantes diseñarán y analizarán actividades de enseñanza vinculadas a los contenidos trabajados, tanto en modalidad individual como colaborativa, además de elaborar un trabajo integrador final.

El curso permite certificar 50 horas, se desarrolla bajo modalidad a distancia y contempla actividades asincrónicas en el Campus Virtual Educación y tres encuentros sincrónicos más un trabajo integrador final. Para obtener la acreditación, será necesario aprobar las actividades obligatorias de cada clase, cumplir con la asistencia a los tres encuentros sincrónicos —con posibilidad de una inasistencia— y aprobar el trabajo integrador.

Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, comentó: “Aprender sobre los fundamentos de programación es de suma importancia para que la mirada crítica hacia las tecnologías en las aulas, particularmente las computacionales, se construya desde un saber específico, disciplinar. Este espacio de formación docente es una excelente oportunidad para experimentar con entornos de programación y reflexionar cómo estos contenidos pueden integrarse a las propuestas didácticas de los y las docentes”.

La formación inicia el lunes 7 de septiembre, está destinada exclusivamente a docentes que hayan aprobado el curso Estrategias para la enseñanza de la programación (Nivel Introductorio) y finaliza el 11 de noviembre, con la entrega del Trabajo Final.