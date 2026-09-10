Más de 900 estudiantes y docentes de toda la provincia impulsaron la innovación en la 58° Feria de Ciencias

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Innovación Educativa, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, llevaron adelante la Instancia Provincial de la 58° Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”.

Los proyectos presentados demuestran la gran convocatoria de la iniciativa, que recorre la totalidad de la Provincia. Formaron parte de esta instancia instituciones de 76 localidades cordobesas, representando a 23 departamentos provinciales y, de los 169 proyectos presentados, 37 corresponden a instituciones de Córdoba Capital y 132 al interior provincial. Una muestra de que la Feria llega a cada rincón de la geografía cordobesa.

La jornada reunió a más de 900 estudiantes, docentes e investigadores de instituciones educativas de distintos puntos de la Provincia y contó con la presentación de 149 proyectos de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, además de 20 proyectos universitarios, 3 propuestas desarrolladas por escuelas de alta montaña y 5 trabajos de Clubes Escolares.

Myrian Prunotto, vicegobernadora de la Provincia, estuvo presente, recorrió la Feria y destacó el carácter situado de cada propuesta: “Los proyectos se desarrollan en cada uno de sus lugares y vienen a potenciar eso que nuestro Gobernador también nos pide, además de ser federales: potenciar el arraigo en cada una de las localidades, porque se hacen programas y proyectos que tienen que ver con lo que está pasando en cada lugar.”

Durante la mañana, estudiantes y docentes compartieron los proyectos seleccionados para esta instancia, con diferentes formatos de exposición y valoración. Las propuestas abordaron los ejes científico, tecnológico, matemático y artístico, generando un espacio de intercambio entre estudiantes, docentes, evaluadores e investigadores.

El conocimiento en acción

En relación a la propuesta, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra comentó: “Como nos plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, tenemos el desafío de pensar y construir la mejor escuela posible para transformar Córdoba. Esa fue y sigue siendo una prioridad de nuestra gestión. La educación es el motor de esa transformación, y para mejorarla necesitamos trabajar juntos el Estado, las escuelas y toda la comunidad educativa, generando más oportunidades de aprendizaje, innovación y desarrollo para cada estudiante, viva donde viva en nuestra provincia”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, mencionó: “Esta Feria pone en valor el talento, la creatividad y la capacidad de nuestros estudiantes para pensar soluciones a los desafíos de su entorno. Desde Córdoba queremos seguir fortaleciendo el vínculo entre educación, ciencia, tecnología y producción, articulando con universidades e instituciones para que ese conocimiento pueda convertirse en innovación y en nuevas oportunidades de desarrollo para toda la Provincia”.

Los 20 proyectos distinguidos

En esta oportunidad, fueron distinguidos 20 proyectos que representarán a la provincia de Córdoba en la Instancia Nacional.

Eje científico: Detective De Alacranes (Provincia Santiago Del Estero) Nuestra Promesa, Nuestra Palabra (Instituto Domingo Faustino Sarmiento) ¿Por Qué Mueren Los Sábalos En El Lago “San Agustín” de General Levalle? (Escuela General Nicolás Levalle)

Eje Tecnológico: ZONA VERDE (IPET N°250 Dr Bialet Masse) Cuando lo simple se vuelve difícil: pensar cómo un robot (Centro Educativo Santo Domingo) EMOJIONES II (Ipetym N 89 Paula Albarracín ) CONSTRUYENDO CON TIERRA Y CONCIENCIA (IPET N°71 LUIS F LELOIR) GuIECS app (GIECS ASÍ SE LEE) (Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento)

Eje Matemático: «GOLES GEOMÉTRICOS» (JORGE ALEJANDRO NEWBERY) Modelización Matemática en el aula y en el campo. (I.P.E.A. N°291) CADA GOTA CUENTA (IPET N°129 «HÉROES DE MALVINAS»)

Eje Artístico: El Bosque que Habla (Escuela Municipal Alicia Moreau) Eco-Fusión Transformando el Plástico del E- comerce (Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó) Shrink Plastic: crear, transformar y emprender (IPET N°118 Juana Azurduy)

Eje Superior IFD: Geometría en acción: diseñando espacios sostenibles para nuestra comunidad (Escuela Normal Superior Gral Manuel Belgrano) La ruta del algarrobo (Instituto Católico Superior) EL ESPEJO GRIS… UNA HISTORIA, DOS MUNDOS (Instituto Superior del Profesorado de Pascanas)

Eje Superior Técnico: Bio-Alquimia: Metamorfosis del Residuo al Bioplástico ”Escuela Normal Superior “José Manuel Estrada”

Eje Universitario: De ovinos, prótesis dentales y tecnologías emergentes. Fortaleciendo la continuidad formativa universitaria de estudiantes de la Escuela Agrotécnica (IPEA N° 217 Ingeniero José Barrionuevo de la localidad de ToToral (Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Agropecuarias) Creación de asistentes de cátedra virtuales con inteligencia artificial: una experiencia interfacultades para fortalecer la autonomía estudiantil y las prácticas docentes en la UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto – Facultad de Agronomía y Veterinaria – Facultad de Ciencias Humanas)



Exponer, explorar y celebrar

La propuesta se organizó en torno a tres momentos. EXPONER estuvo destinado a la presentación de los proyectos seleccionados en la Instancia Regional para la Instancia Provincial y a su correspondiente proceso de valoración.

Por la tarde, el momento EXPLORAR invitó a las y los participantes a recorrer diferentes stands y experiencias bajo el concepto “Las preguntas que mueven al mundo”. Instituciones del campo científico, universitario y tecnológico propusieron actividades y experiencias que acercaron distintos universos de conocimiento y promovieron la curiosidad, la indagación y la investigación.

Entre las propuestas se destacó el stand de TecnoPresente, que invitó a las y los visitantes a participar del desafío ¿Y si un robot pudiera ayudar? A través de diferentes proyectos de robótica construidos con los kits del Programa, las y los estudiantes pudieron experimentar con sensores y pensar posibles soluciones tecnológicas para distintas problemáticas del entorno. La propuesta combinó la exploración, el juego y la resolución de desafíos, acercando a los participantes al funcionamiento y las posibilidades de aplicación de la robótica.

También formó parte de la jornada el stand de Currículum Córdoba, con la propuesta #derechoalsaber: ¿Cómo conocemos el mundo? A través de tres micro experiencias lúdicas, niñas, niños y jóvenes pudieron acercarse a conocimientos vinculados con diversas áreas curriculares y reflexionar sobre aquello que conocemos y sobre los saberes a los que tenemos derecho a acceder.

Además, durante esta instancia participaron un total de 33 experiencias, de 22 instituciones y organismos, con participación de universidades, 4 facultades de la UNC y 8 intervenciones de CONICET, entre otros.

La jornada culminó con el momento CELEBRAR, durante el cual se realizó el acto institucional de cierre y se entregaron las distinciones y reconocimientos a los proyectos seleccionados para representar a la provincia de Córdoba en la Instancia Nacional.

Respecto a la jornada, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, resaltó: “Esta Feria demuestra que la innovación es el resultado cotidiano de enseñar y aprender con sentido. Cuando apoyamos el desarrollo profesional de nuestros docentes y abrazamos la curiosidad de las y los estudiantes convertimos cada aula de Córdoba en un verdadero lugar de aprendizaje. Ver proyectos de 76 localidades nos confirma que la verdadera transformación educativa ocurre cuando democratizamos el acceso al saber, para que todos nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades de crear y transformar su realidad”.

Además, el secretario de Ciencia y Tecnología, Gerardo García Oro, agregó: “El diferencial de nuestra Feria de Ciencias es que no solo participan alumnos y docentes del sistema educativo, sino que hay un fuerte involucramiento de las universidades y de todo el sistema científico-tecnológico. No solo presentan proyectos que son evaluados en el marco de la feria, sino que también disponen de stands y muestras de divulgación. De esta manera, los niños, jóvenes, familias y público en general que asistan pueden tener una aproximación directa con nuestras universidades y centros de investigación. Eso también es promover la divulgación de la ciencia y despertar vocaciones científicas”.

La 58° Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” se reafirma como un espacio para compartir experiencias y poner en valor los procesos de aprendizaje, investigación e indagación desarrollados por estudiantes y docentes de toda la Provincia.