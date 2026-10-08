Instalarán escultura del Santo Cura Brochero en Autopista Córdoba- Carlos Paz

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, instalará una escultura de gran formato del Santo Cura Brochero en el kilómetro 17 de la Autopista Córdoba-Carlos Paz, en una zona próxima al puente Malagueño.

La obra, denominada “El Peregrino”, tendrá 10 metros de altura y un peso aproximado de 3.000 kilogramos. Será realizada íntegramente en hierro reciclado por el artista plástico cordobés Simón Ibáñez Durán, quien trabaja junto a un equipo de seis personas en la construcción de la pieza.

La escultura representará al Cura Brochero mientras asciende por una loma y se dirige hacia las sierras, en referencia a su tarea pastoral y a las peregrinaciones que realizaba para acercar ayuda a quienes más lo necesitaban.

“La imagen de Brochero ascendiendo la loma y dirigiéndose hacia las sierras es la que estaba buscando representar: él caminando, haciendo esa peregrinación, llevando ayuda a los necesitados y haciendo su obra”, explicó Ibáñez Durán.

La obra estará emplazada en una zona elevada, lo que permitirá su visualización por parte de los automovilistas que circulen por este corredor. A su vez, formará parte de uno de los caminos integrantes del circuito turístico “El Camino de Brochero”, que se encuentra en proceso de implementación sobre la zona de la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.

La propuesta busca poner en valor parte de la historia de la provincia y sus paisajes naturales, a través de un recorrido vinculado con la figura del Santo Cura Brochero y los lugares relacionados con su vida y obra.

El operativo de traslado y montaje estará a cargo de la Provincia, que dispondrá de la grúa, un camión y los elementos necesarios para llevar adelante la instalación.

El trabajo es realizado actualmente por un equipo de seis personas, que participan directamente de la construcción y soldadura de la obra: “Para mí es un privilegio muy grande tener la oportunidad de hacer esta obra. Me parece que tiene otros desafíos, dadas sus características, sus dimensiones y su peso”.

“Es muy movilizador y la verdad que estoy muy contento realizándola, y mi equipo también está feliz de poder hacerla”, expresó Ibáñez Durán.

Una escultura de gran formato

“El Peregrino” está construida con chapa de hierro reciclado de 2,5 y 3,2 milímetros de espesor. Las piezas son cortadas, dobladas y soldadas entre sí para conformar la superficie exterior de la escultura.



En el interior, la obra cuenta con una estructura de caños de grandes dimensiones que le aporta resistencia y estabilidad, teniendo en cuenta su altura y peso y las condiciones climáticas a las que estará expuesta.



El proceso de creación comenzó con la elaboración de bocetos y una etapa de investigación sobre la figura de Brochero.



Para ello, el artista recurrió a fotografías, archivos e imágenes del sacerdote, además de recorrer y conocer el entorno donde será emplazada la escultura.



Simón señaló que al realizar este tipo de trabajos se interioriza con el tema, investiga, busca archivos, viaja al lugar y recorre la zona: “Conozco a Brochero y conozco su obra. Entonces se me hizo más fácil toda esa parte, pero igualmente se hace todo ese trabajo previo para ver bien qué es lo que se va a hacer, de qué forma y qué se busca mostrar y expresar”.

A partir de los primeros dibujos, el diseño fue trasladándose al hierro. La estructura general se construyó progresivamente y luego fue revestida con las placas que conforman la “piel” de la obra.

Actualmente, el trabajo tiene construida la mitad del torso hasta la cintura, mientras que también se encuentran realizadas las manos. El equipo avanza sobre el poncho y una de las etapas de mayor precisión: la elaboración de la cara y la cabeza.

El artista explicó que el diseño atravesó distintas etapas hasta llegar a la forma definitiva: “El proceso de creación y diseño es bastante dinámico. Van surgiendo líneas e ideas, se va plasmando lo que uno quiere expresar hasta que encuentra la figura que más lo representa en lo que quiere mostrar y decir con la obra”.

Una vez finalizada, la escultura recibirá un tratamiento con ácidos para generar un color óxido. Según explicó Ibáñez Durán, esta terminación permitirá que la pieza dialogue con el entorno natural en el que será instalada.

El desafío de construir una obra de 10 metros

El artista cordobés tiene experiencia en la realización de esculturas de gran formato. Entre sus trabajos se encuentra la escultura de Mario Alberto Kempes, ubicada frente al estadio que lleva el nombre del exfutbolista.



Aquella obra tiene 8,5 metros de altura y pesa aproximadamente 1.400 kilogramos. “El Peregrino”, en cambio, alcanzará los 10 metros y tendrá un peso que supera los 3.000 kilogramos.

Por sus dimensiones, el traslado y montaje requerirán un operativo especial. La escultura será construida íntegramente de pie en el taller y, una vez terminada, será volcada y seccionada en tres partes.



Cada una de esas piezas será retirada mediante una grúa y cargada en un camión para su traslado hasta el lugar de emplazamiento. Allí, otra grúa de gran porte permitirá elevar cada segmento y ensamblarlo sobre la base previamente construida.

La instalación de “El Peregrino” se suma así a las acciones orientadas a consolidar El Camino de Brochero como una propuesta turística y cultural que vincula patrimonio, historia y paisaje a lo largo del corredor que conecta Córdoba con Villa Carlos Paz.

La obra se encuentra actualmente en proceso de construcción y será instalada una vez finalizadas las distintas etapas de fabricación, traslado y montaje.