Consolidan al Camino de Brochero como principal circuito religioso, cultural y turístico de Sudamérica

El Gobierno de Córdoba avanza en la consolidación del Camino de Brochero como uno de los principales circuitos religiosos, culturales y turísticos de Sudamérica, mediante la ejecución de dos obras centrales para la recepción y atención de los peregrinos.

Se trata de la recuperación y puesta en valor del histórico Hotel El Cóndor, en la Pampa de Achala, y de la construcción de un Centro de Acogida de Peregrinos en Villa Cura Brochero.

Ambas intervenciones estarán integradas al sistema de postas que la Provincia desarrolla a lo largo del recorrido.

Los proyectos tienen prevista su habilitación para diciembre de 2026.

El objetivo es dotar al circuito de espacios adecuados para el descanso, la orientación, el encuentro y la espiritualidad, acompañando a quienes transitan los caminos ligados a la vida y la obra de San José Gabriel del Rosario Brochero.

La iniciativa toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago de Compostela, donde la infraestructura destinada a los caminantes resultó fundamental para consolidar una propuesta religiosa, cultural y turística de proyección internacional.

El Hotel El Cóndor volverá a recibir viajeros

Una de las principales intervenciones será la recuperación del Hotel El Cóndor, ubicado sobre la Ruta Provincial 34, en plena Pampa de Achala.

El edificio, actualmente en desuso, forma parte del patrimonio histórico de las Altas Cumbres y durante décadas funcionó como lugar de descanso para viajeros, científicos y visitantes de la región.

La Provincia invertirá más de 1.500 millones de pesos para transformarlo en un parador de peregrinos, con dormitorios, comedor, cocinas, sanitarios, lavaderos, oratorio y espacios comunes.

La obra contempla el refuerzo de su estructura, la adecuación de los ambientes interiores, la incorporación de servicios mediante energías renovables y condiciones de accesibilidad universal. También se preservará la identidad arquitectónica del edificio y su integración con el paisaje serrano.

Por su ubicación estratégica, el Parador El Cóndor será un punto de abrigo y descanso en medio de las Altas Cumbres, además de recuperar un inmueble profundamente ligado a la memoria de quienes atravesaron durante décadas este sector de la provincia.

Un Centro de Acogida en el destino final

La segunda obra se ejecutará en Villa Cura Brochero, destino final de la peregrinación y epicentro de la devoción por el primer santo argentino.

El Centro de Acogida estará destinado a recibir y orientar a los caminantes al término de su recorrido. Contará con una recepción amplia, sectores de información turística y espiritual, un espacio museístico dedicado a la vida y obra de Brochero, dormitorios transitorios, salas de lectura y meditación, un salón de usos múltiples y un patio de encuentro presidido por una imagen del santo.

El edificio tendrá un diseño contemporáneo inspirado en la identidad regional e incorporará energías limpias, iluminación eficiente y accesibilidad universal.

De esta manera, el Hotel El Cóndor funcionará como espacio de descanso y protección durante la travesía por las Altas Cumbres, mientras que el Centro de Acogida será la puerta de recepción y encuentro al llegar a Villa Cura Brochero.

Una red de postas a lo largo del Camino

Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer los aproximadamente 240 kilómetros del Camino de Brochero, que unen Villa Santa Rosa de Río Primero —localidad natal del santo—, la ciudad de Córdoba, donde cursó sus estudios y recibió su formación religiosa, y Villa Cura Brochero, territorio central de su obra pastoral.

A lo largo de esa traza se promueve la conformación de distintas postas en localidades y sitios relacionados con su historia. Estos espacios permitirán organizar las etapas del recorrido, ofrecer servicios a los peregrinos y poner en valor capillas, edificios, paisajes y lugares vinculados con el legado del Cura Gaucho.

Como parte de este proceso, la Agencia Córdoba Turismo inauguró 45 faros que identifican puntos emblemáticos del trayecto y permiten reconocer territorialmente el Camino. La señalización busca recuperar la memoria brocheriana y facilitar la construcción de un itinerario religioso y cultural integrado.

También se trabaja con los municipios y comunas atravesados por la traza para definir sitios de interés religioso, cultural y turístico, y promover nuevas obras de infraestructura para acompañar el crecimiento del circuito.

Con las dos nuevas obras, la red de postas y la señalización de los principales puntos brocherianos, Córdoba busca ofrecer una experiencia integral a los peregrinos y proyectar internacionalmente un camino inspirado en el legado de un santo que atravesó las sierras para acompañar a su comunidad y transformar su territorio.