Región Ansenuza: Brinkmann participó de la Feria Internacional de Turismo

Brinkmann, junto a los municipios y comunas que integran la región Ansenuza, participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, uno de los principales encuentros del sector a nivel nacional, realizada la pasada semana en la Sociedad Rural de Buenos Aires.

La región integró la denominada “Isla de Córdoba”, un espacio destinado a presentar la oferta turística de la provincia. Desde allí, difundieron los atractivos y la identidad del destino, además de compartir sabores y productos típicos de la región a través de distintas degustaciones.

La participación permitió mostrar la diversidad de propuestas de Ansenuza y fortalecer la promoción regional.

Durante la feria, Córdoba también puso en valor nuevos y renovados productos turísticos, entre ellos propuestas vinculadas a la gastronomía y la identidad regional como el Camino del Queso, y recorridos culturales y religiosos como el Camino de Brochero, que amplían las alternativas para conocer distintos puntos de la provincia.

Además la Agencia Córdoba Turismo presentó oficialmente la Temporada de Verano 2026/2027, bajo el concepto “Córdoba está de moda”. Naturaleza, Sabores, Bienestar, Caminos del Vino, Verano y Fiestas y Festivales fueron algunos de los ejes que protagonizaron la presentación y permitieron mostrar la diversidad de experiencias que Córdoba ofrece durante todo el año y, especialmente, durante la temporada estival.