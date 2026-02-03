Inta Brinkmann: Anuncian actividad para asesores y productores sobre Carinata

En una actividad anunciada para el próximo 20 de febrero, el INTA Brinkmann propone un Café Técnico destinado a Productores y Asesores.
INVITACION: *CAFE TECNICO PARA ASESORES Y PRODUCTORES* EN SEDE DEL INTA BRINKMANN
*Carinata: Cultivo que mira al futuro*
Veni a conocer detalles de este cultivo industrial otoñal destinado a la exportación para la producción de combustible para aviones. Una alternativa más para tu bolsillo.
Viernes 20/2 – 8 hs
Salón Reuniones AER INTA Brinkmann
A cargo de lngs Ings. Agrons. Gustavo Holgado y
Eduardo Gargano – Técnicos de NUFARM
Consultas: 3572 528728
Inscripción en el siguiente link:
https://forms.gle/6M3wjVQ2s9LaXFQ7A
Acreedita BPAs