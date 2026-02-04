Clima: Proyección hasta abril mantiene la tónica vista hasta ahora en el verano

El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una proyección hasta abril que mantendrá la tónica vista hasta ahora en el verano, de lluvias escasas y temperaturas por encima de lo normal.

EL CLIMA HASTA ABRIL: LAS LLUVIAS

De acuerdo con el SMN, en el trimestre febrero-marzo-abril se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:

(SN) Superior a la normal en la región del NOA

en la región del NOA (N) Normal en la región del Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia.

en la región del Litoral, Formosa, Chaco, este de Salta, región de Cuyo y sur de Patagonia. (N-IN) Normal o Inferior a la Normal en Buenos Aires, La Pampa y el centro y norte de Patagonia.

Es decir, por ejemplo, que gran parte del centro bonaerense que ya sufre sequía tras haberse visto impactado por las inundaciones, estaría en zona de lluvias por debajo de lo normal.

En tanto, Córdoba -un territorio clave, ya que es la principal productora de maíz y la segunda de soja del país- aparece en blanco y según el SMN esto indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia, por lo que “se debe considerar la información estadística del trimestre”.

