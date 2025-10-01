Invitan a participar de Paseo de Artesanos y Emprendedores de Morteros

La Municipalidad de Morteros invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición del Paseo de Artesanos y Emprendedores, que se llevará a cabo el próximo dominfo 5 de octubre a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín.

El paseo se ha consolidado como un espacio de encuentro que promueve la producción local, ofreciendo a artesanos y emprendedores la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos, al mismo tiempo que se fortalece el vínculo con los vecinos y vecinas de la ciudad.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán disfrutar de una tarde distinta junto a amigos y familia, con propuestas de música, danzas y entretenimiento, en un ambiente pensado para fomentar la integración, la cultura y la creatividad.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas iniciativas que generan oportunidades para el desarrollo económico y social de la ciudad, además de consolidar a la Plaza San Martín como un espacio vivo y participativo.