Brinkmann estuvo representada en la Feria Internacional de Turismo

Se realizó en la Sociedad Rural de Palermo la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde Brinkmann está presente a través del Director de Turismo y Desarrollo Regional Sebastián García.

Durante sábado y domingo, la FIT estuvo abierta al público en general, mientras que lunes y martes la exposición se realiza para empresarios, agencias de viajes e instituciones.

Nuestra ciudad forma parte de las propuestas de la Región Ansenuza, que se ubican en el stand de la provincia de Córdoba.

De este modo, la región se muestra ante el público de nuestro país y distintos países que llegan a esta feria internacional.