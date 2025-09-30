Se realizó en el Teatrillo Municipal de Brinkmann Encuentro de Coros a nivel regional

Se desarrolló este domingo en el Teatrillo Municipal un nuevo encuentro regional de coros, organizado por el Coro Polifónico Municipal «Susana Viarengo».

Un destacado evento que contó con la participación del Coro «Ensamble Coral Ansenuza» dirigido por Remigio Bianco, el Coro «De Voz a vos» de la ciudad de San Francisco y el Coro Susana Viarengo de Brinkmann.

Una hermosa jornada de canto en la ciudad, destacando una de las virtudes culturales con las que cuenta Brinkmann.

El gran marco de público presente aplaudió de pie cada presentación.