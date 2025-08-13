Juegos Panamericanos: Dante Nicola Medalla de Plata en Posta 4 por 100 Combinada

La Natación sigue aportando medallas para la Argentina, en los Juegos Panamericanos de Asunción de Paraguay.

Esta vez en Posta 4×100 combinada, el Morterense Dante Nicola, integró el grupo junto a Agostina Hein, Lucía Gauna y Ulises Saravia.

Obtuvieron el segundo puesto, quedando a solo 47” de Brasil.

Ambos países batieron el récord de los Panamericano Juniors que se realizan en Asunción de Paraguay.

Con esta medalla, la natación argentina suma su 10ª presea desde que comenzó la competencia.

En la mañana de este martes, Dante logró un brillante tercer puesto en los 200 metros pecho con un tiempo de 2’20”39.

En los 100 mts. Pecho, finalizó 8° en la final.

Ahora volverá a competir este jueves 14 de agosto en 4 x100 medlay.