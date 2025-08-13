Patín de Bertossi participó con éxito en 2° Zonal de la Asociación 4 Rumbos

El pasado viernes 8 al domingo 10 de agosto, ocho patinadores de la escuela de patín “Pasión sobre Ruedas” del nivel competitivo viajaron a la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, al segundo torneo zonal de la asociación “4 Rumbos” clasificatorio al próximo provincial de la Federación Cordobesa de Patín.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Matheo Martínez 1° puesto en categoría libre.

Ángeles Utrera 1° puesto en categoría libre y en disciplina escuela.

⁠Catalina Utrera 1° puesto en disciplina escuela y 2° puesto en categoría libre.

⁠Ada Luz Farías 3° puesto en categoría libre.

⁠Valentina Pomba 3° puesto en categoría libre.

⁠Ticiana Citadini 3° puesto categoría libre.

⁠Lourdes Rioja 6° puesto en categoría libre.

⁠Emilia Maina 7° puesto en categoría libre.

Con estos resultados finales todos los patinadores del club lograron la clasificación al próximo torneo provincial.