Mundo San Jorge: Intensa agenda del Fútbol «Santo»

Se jugó la última fecha del torneo apertura de la liga regional y San Jorge recibio a Tiro Federal este domingo 10 de agosto.

Resultados:

Promocional: Victoria 2-0. Goles de Luciana Valiente y Adriana Gómez.

Infantil: Igualdad 1-1. Gol de Alma Benavidez.

Juvenil: Victoria 3-1. Goles de Leticia Soldano, Renata Ferreyra y Morena Racca.

Primera: Victoria 3-0. Goles de Alejandra Lurgo, Florencia López y Micaela Martinez.

¡El próximo domingo arrancan las semifinales ante 9 de Morteros en el Padre Jorge Isaac!.

SENIORS

Los jugadores del Senior fueron sede en la tapialada de tres encuentros.

Fue derrota 4-2 ante Barrio Jardín, los goles santos los convirtió Darío Mondino.

INFANTILES

Los chicos de la escuelita de fútbol “Los Santitos” participaron del “Minisportivito” organizado por el club Sportivo Suardi este domingo.