Centro: Debut de jugadoras y triunfo del Basquet Femenino de Primera

Las jugadoras de tan solo 14 años Frida Sacavino y Emilia Ruatta, debutaron anoche en la victoria de la primera división de básquet femenino de Centro ante Unión de San Guillermo por la fecha 1 del Clausura.

Fue 116 a 33 en condición de visitante, con 35 puntos de Lourdes Castro Ibarra, 19 de Lara Tribouley y 17 de Juli Scandolo.

Por su parte, Frida jugó 10 minutos y convirtió 10 puntos, mientras que Emi sumó 18 minutos y 5 puntos.

Un día inolvidable para las peques de Centro, haciendo sus primeras experiencias en primera, de muchas que se vendrán.