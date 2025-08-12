  • 12 agosto, 2025

Deportes

Se corrió la primera del Midget del Litoral Campeonato «Rogelio Mitri»

Ago 11, 2025
created by dji camera

Agustín Bonomo se quedó con la primera competencia del Midgets del Litoral. De esta manera, se puso el Campeonato «Rogelio Mitri».

Hubo 34 Coches presentes en Midgets – 19 Coches presentes en Mini Midgets

Público presente: 920 personas.

Estado de la pista: Muy bueno

Resultados :

1era Serie: 1) Agustín Bonomo Pr: 83.604 Km/h 2) Exequiel Gilli, 3) Mariano Bacci

2da Serie: 1) Federico Maletto Pr: 84.062 Km/h, 2) Hernán Filippi, 3) Oscar Giraudo

3era Serie: 1) Matías Franco Pr: 83.154 Km/h, 2) Marcos García, 3) Ezequiel García.

4ta Serie: 1) Germán Borgnino, Pr: 83.218 Km/h, 2) Ulises García, 3) Ezequiel Valentini

5ta Serie: 1) Emiliano Torassa, Pr: 83.896 Km/h, 2) Leonardo Giraudo, 3) Emanuel Martino

1era Semifinal: 1) Federico Maletto, Pr: 81.972 Km/h, 2) Santiago Eisenacht, 3) Marcos García, 4) Lucas Torassa , 5) Tomas Eisenacht, 6) Oscar Giraudo

2da Semifinal: 1) Emanuel Martino Pr: 83.700 Km/h, 2) Emiliano Torassa, 3) Hernán Filippi, 4) Emanuel Olmos, 5) Sasntiago Marengo, 6) Exequiel Gilli

3era Semifinal: 1) Agustín Bonomo Pr: 84.178 Km/h, 2) Leandro Giraudo, 3) Ezequiel Valentini, 4) Mariano Bacci, 5) Jose E. Kunz, 6) Juan C. Boscatti

4ta Semifinal: 1) Germán Borgnino Pr: 83.898, 2) Ezequiel García, 3) Mariano García, 4) Lucas Zbrun, 5) Ulises García, 6) Arturo Funes

1era Pre Final: 1) Ulises García Pr: 84.026 2) Lucas Zbrun, 3) Federico Flogna 4) José E.Kunz

2da Pre Final: 1) Mariano Bacci Pr: 83.944 Km/h 2) Matías Franco , 3) Lucas Torassa, 4) Tomas Eisencaht

FINAL 1) 1) Agustín Bonomo Pr:85.489 Km/h, 2) Ezequiel García, 3) Emiliano Torassa, 4) Federico Maletto, 5) Mariano García, 6) Germán Borgnino, 7) Santiago Eisenacht, 8) Ezequiel Valentini, 9) Mariano Bacci, 10) Lucas Zbrun, 11) Leandro Giraudo, 12) Ulises García, 13) Matías Franco, 14) Marcos García, 15) Hernán Filippi, 16) Emanuel Martiono (a 4vtas)

MINI MIDGETS

1era Serie: 1) Saimón Cuenca Pr: 68.007 Km/h, 2) Elián Simón, 3) Santiago Mansilla

2da Serie: 1) Bautista Boscatti Pr: 66.299 Km/h, 2) Facundo Borgnino, 3) Leonardo Lovera

3ra Serie: 1) Francesco Domínguez Pr: 64.671 Km/h, 2) Lisandro Trossero, 3) Thiago Gaggi

FINAL “B” : 1) Valentín García Pr: 67.715, 2) Serafín Liprandi, 3) Marimar Korab

FINAL: 1) Bautista Boscatti Pr: 67.162, 2) Santiago Mansilla, 3) Elián Simón, 4) Agustín Molina, 5) Trinidad Windolz, 6) Saimón Cuenca, No Clasificaron: 7) Thiago Gaggi, 8) Leonardo Lovera, 9) Facundo Borgnino, 10) Indio García- Excluido: Francesco Domínguez y Lisandro Trossero

PROXIMA FECHA: 7 de septiembre – Circuito Juan F.B. Basso de VILA (Sta Fe)

Gustavo Wytrzes – Prensa