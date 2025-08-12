Se corrió 4° fecha del Campeonato de Midget Cordobés

El pasado sábado 9 de agosto, se corrió en el circuito » Antonio Depetris» de Altos de Chipion, la fecha 4 del campeonato.
La organización estuvo a cargo de la subcomision de Deportes mecánicos C. S. D. y B. P. Altos de Chipión
Se presentaron 9 Minimidgets, 5 Midgets Interprovincial ( categoría debutante) y 10 Midgets.
Los protagonistas brindaron un gran espectaculo en cada una Categorías con definiciones apasionantes.
Clasificaciones
Minimidget Cordobés
1°Serie: 1° Braian Mores, 2° Joaquín Casalis, 3°Luca Vega.
2°Serie: 1° Leonardo Lovera, 2° Indio García.
Semifinal: 1° Braian Mores, 2° Joaquín Casalis, 3° Lisandro Trossero, 4° Francesco Domínguez, 5° Indio García, 6° Luca Vega, 7° Leonardo Lovera, 8° Ian Gallo, 9° Elián Simón.
FINAL: 1° Braian Mores, 2° Joaquín Casalis, 3° Lisandro Trossero, 4° Indio García, 5° Elián Simón, 6° Francesco Domínguez, 7° Ian Gallo.
Midget Cordobés:
1Serie: 1° José Peretto, 2° Daniel Tuninetti, 3° Hernán Filippi, José Mandrile.
2° Serie: 1° Santiago Marengo, 2° Santiago Córdoba, 3° Juan José Listello, 4° Matías Mandrile, 5° Maximiliano Bocco.
Semifinal única: 1° Santiago Marengo, 2° José Peretto, 3° Daniel Tuninetti, 4° Hernán Filippi, 5° Juan José Listello, 6° Maximiliano Bocco, 7° Santiago Córdoba, 8° Matías Mandrile, 9° José Mandrile.
Final: 1° José Peretto, 2° Santiago Marengo, 3° Juan José Listello, 4° Santiago Córdoba, 5° Daniel Tuninetti, 6° Hernán Filippi, 7 ° Matías Mandrile, 8° José Mandrile, 9 Maximiliano Bocco.
Midget Interprovincial:
Única Serie: 1° Matías Giordano, 2° Fernando Dalmasso, 3° Matías Audino, 4° Adriel Viano, 5 ° Román Bertone.
Única Semifinal: 1° Matías Giordano, 2° Fernando Dalmasso, 3° Adriel Viano.
FINAL: 1° Matías Giordano, 2°Matías Audino, 3° Adriel Viano, 4° Fernando Dalmasso.
Próxima fecha a confirmar .
Informe y fotos : Oscar Gomez y Luz Maria Gomez .