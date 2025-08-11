Fútbol: San Jorge empató ante Tiro, y Juniors sorprendió a Centro

Por la cuarta fecha del «Clausura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte, Tiro Federal pudo mantener la punta al igualar sobre el cierre del partido a San Jorge de Brinkmann.
Por su parte Centro, no pudo sumar ante Juniors, en su propia cancha.
Resultados
Centro Social 1- Juniors 3
Nueve de Freyre 2- Nueve de Morteros 3
Tiro Federal 3- San Jorge 3-
Sp. Suardi 1- Porteña 0
Posiciones Clausura
Tiro Federal 10- Nueve de Morteros 9- Sportivo Suardi 6- San Jorge 5- Porteña 4- Juniors 4- Centro Social 4- Nueve de Freyre 2.
Tabla General
Nueve de Morteros 34- Sportivo Suardi 34- Tiro Federal 29- Centro Social 26- San Jorge 23- Porteña 22- Nueve de Freyre 18- Juniors 12.
Próxima Fecha
Nueve de Morteros vs. Centro Social
Juniors vs. Tiro Federal
Nueve de Freyre vs. Sportivo Suardi
San Jorge vs. Porteña.