  • 11 agosto, 2025

Deportes

Fútbol: San Jorge empató ante Tiro, y Juniors sorprendió a Centro

Ago 10, 2025

Por la cuarta fecha del «Clausura de la Liga Regional de Fútbol Zona Norte, Tiro Federal pudo mantener la punta al igualar sobre el cierre del partido a San Jorge de Brinkmann.

Por su parte Centro, no pudo sumar ante Juniors, en su propia cancha.

Resultados

Centro Social 1- Juniors 3

Nueve de Freyre 2- Nueve de Morteros 3

Tiro Federal 3- San Jorge 3-

Sp. Suardi 1- Porteña 0

Posiciones Clausura

Tiro Federal 10- Nueve de Morteros 9- Sportivo Suardi 6- San Jorge 5- Porteña 4- Juniors 4- Centro Social 4- Nueve de Freyre 2.

Tabla General

Nueve de Morteros 34- Sportivo Suardi 34- Tiro Federal 29- Centro Social 26- San Jorge 23- Porteña 22- Nueve de Freyre 18- Juniors 12.

Próxima Fecha

Nueve de Morteros vs. Centro Social

Juniors vs. Tiro Federal

Nueve de Freyre vs. Sportivo Suardi

San Jorge vs. Porteña.