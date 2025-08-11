Segundo triunfo de Centro por la Liga Provincial B de Basquet

Ante un muy buen equipo de La Calera, Centro Social se hizo fuerte en casa, jugó un partidazo y lo ganó de principio a fin 94-73.

Segundo triunfo en igual cantidad de partidos en esta Liga Provincial B 2025.

Gonzalo Pagliano fue el goleador del equipo con 18 puntos (6/8 en triples), seguido por Francisco Bergesio con 14 y Juan Furrer con 13, en un rendimiento colectivo muy parejo.

Un gran marco de público estuvo presente en esta tarde de domingo en la Ciudad Deportiva.

En la próxima, Centro vuelve a ser local, recibiendo a Argentino de Pozo del Molle.