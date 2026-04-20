Jornada positiva para el Hockey de Centro

Dos victorias más para el Hockey de Centro.

El rojinegro viajó hoy a Rafaela para jugar dos partidos por la fecha 4 de la FOSH.

Fueron ambas victorias por 6 a 1.

– Vs El Bochazo: goles de Laura Ponce, Tatiana Gómez, Virginia Irazoqui, Alma Díaz, Mía Melgarejo y Marcela Manzur.

– Vs La Cañada: goles de Julieta Beltramo x2, Virginia Irazoqui, Tatiana Gómez, Colomba Brizzio y Marcela Manzur.

De esta manera, Centro se ubica en la primera posición de la tabla.

La próxima fecha será el domingo 10 de mayo, cuando las chicas enfrenten al local CRAR de Rafaela.