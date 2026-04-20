Los Clubes Brinkmanenses en lo más alto del Fútbol de Inferiores

Luego de la 5° fecha de la Zona Norte- Liga Regional de Fútbol de Inferiores- los dos equi´pos Brinkmanenses, continúan sumando buena cantidad de puntos.

San Jorge lo hizo de local ante Nueve de Morteros; en tanto Centro Social lo hizo ante Porteña de visitante.

MUNDO SAN JORGE: FUTBOL INFANTIL

Resultados fútbol inferiores – 5° fecha

Las inferiores santas disputaron una nueva jornada del Torneo Apertura, recibiendo a 9 de Julio en una fecha pareja y muy disputada.

Compartimos los resultados de la jornada:

SAN JORGE vs 9 DE JULIO

Décima: 7 – 1, Ramiro atencio 2, Valentín Olivera 1, Lorenzo Toledo 2, Agustín ludueña 1, Benjamin Peralta 1.

Promocional: 0 – 1

Octava: 0 – 2

Preinfantil: 1 – 1, Felipe Contreras.

Sexta: 1 – 3, Agustín Perosino.

Infantil: 1 – 0, Bastian Juncos.

Prejuvenil: 1 – 0, Nilo Naretto.

Juvenil: 0 – 1.

Próxima fecha como visitantes de Sportivo Suardi.

FUTBOL INFANTIL: CENTRO SUMO 10 PUNTOS DE VISITANTE

El rojinegro visitó a Porteña por la 5° fecha de la Liga Regional.

Los chicos sumaron 10 puntos a la tabla general:

Promo: derrota 3 a 0.

⁠Décima: victoria 5 a 0 (Augusto Giaveno x3 y Gaspar Ledesma x2).

Pre infantil: victoria 3 a 0 (Manuel Amprimo, Ignacio Gallino y Bautista De Paúl).

Octava: victoria 4 a 1 (Mateo Cugno x2, Thiago Tevez y Tiziano Reynoso).

Infantil: victoria 2 a 1 (Renato Molino y Joaquín Olivera).

⁠Sexta: derrota 3 a 1 (Alejo Núñez).

Pre Juvenil: empate 2 a 2 (Francisco Bosio y Jonathan Sánchez).

Juvenil: victoria 2 a 1 (Lucas Peralta y Baltazar Lorenzatti).

En la próxima, Centro recibe a Juniors de Suardi.