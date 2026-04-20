Los Clubes Brinkmanenses en lo más alto del Fútbol de Inferiores

Luego de la 5° fecha de la Zona Norte- Liga Regional de Fútbol de Inferiores- los dos equi´pos Brinkmanenses, continúan sumando buena cantidad de puntos.
San Jorge lo hizo de local ante Nueve de Morteros; en tanto Centro Social lo hizo ante Porteña de visitante.
MUNDO SAN JORGE: FUTBOL INFANTIL
Resultados fútbol inferiores – 5° fecha
Las inferiores santas disputaron una nueva jornada del Torneo Apertura, recibiendo a 9 de Julio en una fecha pareja y muy disputada.
Compartimos los resultados de la jornada:
SAN JORGE vs 9 DE JULIO
Décima: 7 – 1, Ramiro atencio 2, Valentín Olivera 1, Lorenzo Toledo 2, Agustín ludueña 1, Benjamin Peralta 1.
Promocional: 0 – 1
Octava: 0 – 2
Preinfantil: 1 – 1, Felipe Contreras.
Sexta: 1 – 3, Agustín Perosino.
Infantil: 1 – 0, Bastian Juncos.
Prejuvenil: 1 – 0, Nilo Naretto.
Juvenil: 0 – 1.
Próxima fecha como visitantes de Sportivo Suardi.
FUTBOL INFANTIL: CENTRO SUMO 10 PUNTOS DE VISITANTE
El rojinegro visitó a Porteña por la 5° fecha de la Liga Regional.
Los chicos sumaron 10 puntos a la tabla general:
Promo: derrota 3 a 0.
Décima: victoria 5 a 0 (Augusto Giaveno x3 y Gaspar Ledesma x2).
Pre infantil: victoria 3 a 0 (Manuel Amprimo, Ignacio Gallino y Bautista De Paúl).
Octava: victoria 4 a 1 (Mateo Cugno x2, Thiago Tevez y Tiziano Reynoso).
Infantil: victoria 2 a 1 (Renato Molino y Joaquín Olivera).
Sexta: derrota 3 a 1 (Alejo Núñez).
Pre Juvenil: empate 2 a 2 (Francisco Bosio y Jonathan Sánchez).
Juvenil: victoria 2 a 1 (Lucas Peralta y Baltazar Lorenzatti).
En la próxima, Centro recibe a Juniors de Suardi.