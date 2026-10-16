Jóvenes de Morteros participaron de una jornada formativa en la Legislatura de Córdoba

En el marco del programa “Jóvenes Protagonistas”, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, estudiantes de nivel secundario de Morteros participaron de una jornada formativa en la Legislatura de Córdoba.

La iniciativa busca fortalecer la participación juvenil, promover el compromiso ciudadano y brindar herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos con impacto positivo en sus comunidades.

En representación de nuestra ciudad participaron Thiago Ledesma, Juan Pablo González y Ana Luz Bonino, estudiantes del IPEMyT N.º 286, el Instituto Cristo Rey y el Instituto Privado 9 de Julio. Durante la jornada, trabajaron en Comisión como instancia previa a la Sesión Legislativa, donde pudieron conocer de cerca la dinámica parlamentaria, intercambiar ideas y participar del debate y la construcción de propuestas.

El intendente municipal, Sebastián Demarchi, destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes se involucren activamente en la comunidad: “Fortalecer la democracia significa escuchar la verdadera voz de los jóvenes, darles espacios de participación y permitirles ser protagonistas de las decisiones que construyen el presente y el futuro de nuestra ciudad”.

Desde la Municipalidad de Morteros agradecemos a los docentes que acompañaron esta actividad y reafirmamos nuestro compromiso con las iniciativas que promueven la formación ciudadana, el liderazgo juvenil y la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción del presente y el futuro de nuestra ciudad.