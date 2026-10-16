Inauguraron primer Parque Solar Fotovoltaico en la localidad de El Tío

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, participó de la inauguración del primer parque solar fotovoltaico de la localidad de El Tío, un proyecto impulsado por la Cooperativa de Servicios Públicos el Tío – Villa Concepción Ltda.

La iniciativa permitirá producir una parte de la energía requerida por la entidad, traduciéndose en beneficios para sus socios.

El proyecto incluyó la instalación de 1.890 paneles solares en un predio de una hectárea y media. Esta obra, concebida como una estrategia clave, busca disminuir costos, fortalecer la competitividad y contribuir al uso de energía limpia.

Este parque marca un avance significativo para la institución, que presta servicios a más de 3.600 socios de El Tío, Villa Concepción y Colonia Las Pichanas.

El acto contó con la participación del ministro Gabriel Frizza; la intendenta de la localidad del departamento San Justo, Silvia Bertotti; el presidente de la cooperativa, Leonardo Albarracín; y el presidente de FECOSI, Omar Marro, junto a representantes de instituciones, integrantes de la comunidad educativa y cooperativas escolares.

Durante la inauguración, Frizza felicitó a la cooperativa por el emprendimiento y remarcó el vínculo entre la generación de energía, el desarrollo productivo y la creación de empleo. “Me parece muy virtuoso este tipo de inversión para esta localidad y sobre todo para la región”.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto representa un esfuerzo colectivo y convocó a los asociados a involucrarse activamente en la vida institucional. “Es una iniciativa motorizada por una de las instituciones, pero que en definitiva es de toda la comunidad, de todos los socios que hacen su aporte, que confían, cumplen y participan”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la cooperativa, Leonardo Albarracín, destacó que el parque solar fue realizado con recursos propios de la entidad y puso en valor el esfuerzo de sus asociados y trabajadores.

“Cada avance que logramos es fruto del esfuerzo de nuestros socios, del trabajo de nuestros empleados y de una administración que tiene el compromiso de cuidar y hacer crecer los recursos de todos”, expresó.

Albarracín también valoró la presencia del ministro y el acompañamiento de la Provincia a las instituciones del interior provincial.

Por último, Frizza destacó la importancia de promover el cooperativismo y el mutualismo desde las escuelas y de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de las localidades.

“Uno de los desafíos que tenemos es seguir sembrando el concepto del cooperativismo y mutualismo en nuestras comunidades”, finalizó.

Sobre la Cooperativa

La cooperativa nació en 1967, fruto de la unión de las cooperativas eléctricas de El Tío y Villa Concepción del Tío y hoy se conoce como Cooperativa de Servicios Públicos El Tío – Villa Concepción Ltda.

Desde entonces, tiene un compromiso con ambas comunidades que se construyó a través del trabajo, el crecimiento y la incorporación de nuevos servicios.

Hoy mantiene la misma esencia cooperativa y el desafío de brindar servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los asociados.