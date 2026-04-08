Junto a la ONU, la Provincia de Córdoba contra la Droga y el Delito

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, mantuvo una reunión con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención y lucha contra la narcocriminalidad.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto a la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, recibieron a Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos de drogas sintéticas de la UNODC para la región andina y el Cono Sur.

Durante el encuentro se llevó adelante un intercambio de experiencias, el análisis de la situación actual y la revisión de herramientas desarrolladas tanto por la Provincia como por el organismo internacional para abordar el narcotráfico y los delitos complejos.

Este primer contacto permitió sentar las bases para una agenda de trabajo conjunta entre la UNODC y el Gobierno provincial, orientada a complementar y fortalecer las políticas públicas de seguridad y prevención que Córdoba viene impulsando en la materia, con el acompañamiento técnico especializado del organismo internacional.

En ese marco, López destacó la decisión del gobernador Martín Llaryora de crear la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, como una herramienta clave para profundizar el abordaje integral del problema.

“Esta decisión implicó, más allá de lo que ya se venía realizando en materia de salud y de las acciones preventivas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, promover con mayor énfasis la dimensión preventiva”, dijo.

Asimismo, el ministro remarcó que “el propósito es sumar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, poniendo también el foco en la problemática de las adicciones”.

Por su parte, García Sigman explicó que la UNODC desarrolla iniciativas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, en articulación con oficinas del organismo en Brasil, Bolivia y otros países de la región.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es responsable de la implementación de instrumentos internacionales clave, como las convenciones de fiscalización de drogas, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención contra la Corrupción y la Convención contra la Ciberdelincuencia.

En ese sentido, el funcionario detalló que entre sus principales líneas de acción se encuentran la producción de información técnica de calidad para la toma de decisiones en políticas públicas, la asistencia técnica para la implementación de tratados internacionales y el desarrollo de proyectos de cooperación internacional para fortalecer las capacidades de los Estados, tanto a nivel nacional como subnacional.

De la reunión también participaron Yael Samban, directora de Políticas Penitenciarias, y Carla Tassile, en representación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).