Presentaron Plan de Formación Dual para la Educación Técnica

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, presentó el Plan de Formación Dual para la Educación Técnica, una estrategia innovadora que integra la formación en las escuelas con experiencias reales en entornos productivos.

La iniciativa se enmarca en una política educativa que busca fortalecer el vínculo entre educación, trabajo y desarrollo territorial.

El Plan Dual propone un modelo de alternancia entre la escuela y la empresa, en el que los estudiantes desarrollan capacidades técnicas, digitales y socioemocionales en contextos reales de producción, con una planificación y evaluación conjunta entre docentes y tutores del sector productivo.

A diferencia de las pasantías tradicionales, esta propuesta se integra formalmente al currículo, consolidando un modelo de formación compartida.

En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: “Creemos firmemente que otra educación es posible, como dice siempre el gobernador Llaryora. Más de lo mismo no alcanza, el mundo cambió y la educación técnica también cambió. Por eso tenemos que animarnos a construir propuestas distintas que conecten educación, trabajo y producción”.

Además, el funcionario remarcó que Córdoba viene avanzando en un esquema educativo que fortalece la vinculación con el sector productivo, y señaló que este tipo de experiencias posicionan a la provincia como referencia en innovación educativa.

En esta primera experiencia, participarán 21 estudiantes de 7° año del IPET 430 ITI, quienes se incorporarán a la dinámica de formación en la empresa Prodismo S.R.L., en el marco de una articulación institucional sostenida en el tiempo.

La cercanía entre la escuela y la empresa, junto con el trabajo previo en prácticas profesionalizantes, consolidan una alianza estratégica que potencia la calidad de la formación técnica.

Actualmente, con el inicio de Prodismo, ya se encuentran consolidados siete proyectos y otros veinte en etapa de análisis. En ese marco, se estima que entre 20 y 25 establecimientos educativos podrán acceder al programa, con un promedio de 20 estudiantes por cada uno. De este modo, la iniciativa alcanzaría aproximadamente al 10% de las escuelas de educación técnico profesional y a más de 200 alumnos en esta primera etapa.

Durante el acto de lanzamiento, la empresa realizó la entrega de uniformes a los estudiantes, como parte de su compromiso con el proceso formativo, reafirmando el rol activo del sector productivo en la construcción de oportunidades para las y los jóvenes.

El presidente de Prodismo S.R.L., Alejandro Pedrosa, sostuvo que “aquel alumno que puede hacer sus últimos años acompañando la función laboral con la educacional saca una ventaja muy grande respecto de quienes no lo hacen. La situación laboral, acompañada de la formación que brindan los establecimientos educativos, es tremenda, porque aprenden a sentir lo que es la educación del trabajo”.

Esta experiencia se proyecta como un modelo replicable que amplía las oportunidades de inserción laboral y fortalece el desarrollo regional.

La directora del IPET 430, Viviana Sánchez, destacó la importancia de la articulación entre la escuela y la empresa en este nuevo formato de formación, y subrayó que la experiencia permitirá a los estudiantes proyectar su futuro.

En ese sentido, se dirigió a los alumnos presentes: “Me emociona y me hace profundamente feliz que ustedes tengan esta posibilidad, porque les permite proyectar su futuro. Y cuando ustedes proyectan su futuro, también empieza a construirse el futuro de nuestra querida provincia y de nuestro país”.

El Plan de Formación Dual forma parte de una política provincial que posiciona a la Educación Técnico Profesional como un pilar estratégico para el crecimiento productivo, promoviendo una formación situada, pertinente y alineada a los desafíos de la industria y la innovación.

Al respecto, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suarez, manifestó: “Estoy convencido de que el Plan Dual es una de las soluciones para la educación técnica”.

“Por eso quiero rescatar la voluntad política del Gobierno de Córdoba para llevarlo adelante. Cada cosa que nosotros proponemos, el ministro Ferreyra siempre intenta canalizar para que se pueda cumplir y eso hay que valorarlo porque deja claro que tenemos un Estado presente , añadió.

Estuvieron presentes también el secretario de Educación, Luis Franchi; y la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia.

Asimismo, acompañaron la jornada los representantes de la empresa Prodismo S.R.L., junto a referentes del sector productivo, cámaras empresariales, universidades y miembros de la comunidad educativa.