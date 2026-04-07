Provincia de Córdoba registró recuperación en la constitución de sociedades comerciales

La Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) informa que, entre 2022 y 2025, la provincia de Córdoba registró una paulatina recuperación en la constitución de sociedades comerciales, con un pico en 2023 y una nueva suba en 2025.

De acuerdo con los datos relevados, la cantidad de sociedades inscriptas (SAS, SA y SRL) fue la siguiente:

En el período 2022-2025 se constituyeron 16.998 sociedades en total.

Tras el máximo alcanzado en 2023, el número de inscripciones mostró una leve retracción en 2024 y volvió a crecer en 2025, consolidando una tendencia positiva en la dinámica emprendedora provincial.

Al respecto Pablo Mina, director de Inspección de Personas Jurídicas, señaló: “La sostenida constitución de sociedades, junto con la apertura de nuevas sucursales en distintas localidades del interior y el traslado de domicilio sociales desde otras jurisdicciones hacia Córdoba, consolidan a la provincia como un entorno favorable para el desarrollo empresarial”.

Balance sobre las sociedades constituidas

La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) continúa siendo el tipo societario preferido por quienes deciden emprender en Córdoba.

De las sociedades constituidas entre 2022 y 2025 se crearon:

13.495 SAS

1.998 Sociedades Anónimas (SA)

1.505 Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)

La amplia mayoría de constitucion bajo el formato SAS confirma la elección de una herramienta ágil, moderna y adaptada a las necesidades de los nuevos proyectos productivos y comerciales, y responde a que a nivel normativo es un tipo societario más atractivo ya que el aporte inicial que requiere es reducido, admite la constitución con un solo socio y ofrece mayor flexibilidad en su organización interna.

Otro dato relevante en relación con las nuevas sociedades constituidas es que el 85,7% de las firmas relevadas genera puestos de trabajo dentro de sus primeros tres meses de vida.

Este indicador da cuenta del impacto concreto que tiene la dinámica societaria en la economía provincial y en la creación temprana de empleo.

La información surge del relevamiento sistemático que lleva adelante el área de Auditorías, Estudios y Datos de la IPJ, a partir de las respuestas de las sociedades recientemente constituidas y del cruce de información con ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

De este modo, los ajustes y mejoras implementados en el ámbito de la inspección se sustentan en evidencia objetiva, orientada a brindar herramientas de gestión societaria más eficaces y a consolidar el buen clima de negocios que caracteriza a la provincia por su tradición comercial.

En este sentido, Ana Carina Rodríguez, responsable del área de Auditorías, Estudios y Datos, agrega: «A partir del relevamiento semanal que realizamos sobre las nuevas constituciones societarias, podemos identificar de manera anticipada las necesidades de servicios esenciales para el inicio de la actividad económica, permitiendo que el Gobierno de la Provincia vincule estos requerimientos con los sectores pertinentes».

Trámite 100% digital y Sistema de Libros Digitales

La constitución de sociedades ante la IPJ se realiza de manera 100% digital, lo que reduce tiempos, simplifica gestiones y garantiza mayor transparencia.

A su vez, la IPJ mantiene articulaciones operativas con organismos como ARCA, Bancor, el Boletín Oficial y Rentas, lo que permite no solo completar el trámite de manera íntegramente digital, sino también agilizar procesos vinculados a la constitución, como la asignación de CUIT y otras gestiones necesarias para el inicio formal de actividades.

Además, la provincia cuenta con el Sistema de Libros Digitales, que permite rubricar y administrar documentación societaria en formato electrónico.

Ahora también, con el modelo aprobado por IPJ, se puede constituir una S.A.S. eligiendo el objeto social según la actividad que se desee desarrollar. Esta optimización permite mantener el carácter exprés del Modelo Aprobado y agiliza la inscripción.

Asimismo, se incorporó la modalidad Tailor Made S.A.S., que permite agregar al instrumento aprobado cláusulas complementarias para robustecer y profesionalizar el instrumento constitutivo.

Esta herramienta convierte al estatuto estándar en uno dinámico y adaptable a la realidad y estrategia de cada empresa, contribuyendo a su sostenibilidad en el tiempo, brindando mayor previsibilidad a los inversores y facilitando la resolución temprana y eficiente de eventuales conflictos societarios.

Un modelo de gestión societaria destacado a nivel nacional

En el marco del Coloquio de Idea 2025, encuentro que convocó a los principales referentes del ámbito nacional e internacional, público y privado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, destacó públicamente a la IPJ de Córdoba como la más ágil y moderna del país en materia de registración y gestión societaria.

La mención puso en valor el proceso de transformación digital que la provincia viene consolidando, basado en la tramitación 100% online y en la interoperabilidad con distintos organismos.

Este reconocimiento a nivel nacional reafirma la solidez, eficiencia e innovación del sistema cordobés, posicionando a la IPJ como referencia en modernización institucional y simplificación de procesos para la constitución y gestión de sociedades.