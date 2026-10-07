Karate de Centro se destacó en Torneo de Villa Mercedes (San Luis)

El karate rojinegro nuevamente mostró un gran nivel en uno de los torneos más importantes del país.
El sábado karatekas del Dojo Carlos Franco participaron de una nueva fecha de la Copa Fedakko en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, consiguiendo estos resultados:
Teo Almada: 1° Kata y 2° Kumite.
Adrian Alaniz: 1° Kumite, 2° Kumite equipo, y 2° Kata.
Raffaella Pietroni: 1° Kumite y 3° Kata.
Augusto Possetto: 3° Kumite equipo, 3 Kata y 2° Kumite.
Matias Milanesio: 2° Kumite equipo y 2° Kumite.
Octavio Godoy: 2° Kumite equipo y 3° Kata.
Pedro Tiranti: 2° Kumite y 3° Kata.
Olivia Gonzalez: 2° Kumite.
Larisa Mores: 3° Kumite y 2° Kata.