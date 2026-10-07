Morteros fue sede de una nueva fecha de «Futuros Campeones Cordobeses»

El Club 9 de Julio se colmó para recibir una nueva fecha de Futuros Campeones Cordobeses, el programa de la Agencia Córdoba Deportes que llegó a la ciudad con la promoción boxística de Arano Box y el apoyo de la Municipalidad de Morteros.

La jornada tuvo como principales atractivos los combates profesionales de los representantes locales Leonardo “el León” Gutiérrez y Tomás “el Terrible” Bolviese, quienes respondieron ante su público con sendas victorias y continúan invictos.

En la categoría Pesados, Leonardo “el León” Gutiérrez (2-0-0, 1 KO) venció por KO en el segundo round a Franks “el Insoportable” Ascaño (0-1-0, 0 KO). El boxeador afincado en Luján, Buenos Aires, sufrió una lesión muscular que le impidió continuar con el combate en el comienzo del segundo asalto.

Por su parte, Tomás “el Terrible” Bolviese (2-0-0, 1 KO), nacido en San Guillermo y representante de Morteros, consiguió una importante victoria por decisión dividida frente al mendocino Ángel “el Caronte” Bustos (1-1-0, 0 KO).

El combate tuvo cuatro asaltos de gran intensidad. Bustos sufrió una caída en el primer round, pero logró recuperarse y ofreció una buena respuesta durante los tres rounds siguientes. Finalmente, los jueces le dieron la victoria al representante de Morteros, que sumó así su segundo triunfo como profesional.

Los más jóvenes también tuvieron su lugar

Como ocurre en cada jornada de Futuros Campeones Cordobeses, el boxeo amateur también formó parte de la cartelera. La velada contó con siete combates protagonizados por jóvenes valores de Morteros y distintas localidades de Córdoba y Santa Fe.

Ignacio Aranda, de San Guillermo, empató con Joel Giovanniello, de Rafaela; Alejandro Herrera, de Sunchales, venció por KO en el primer round a Gabriel Ferreyra, de Rafaela; y Román Ahumada, de Porteña, se impuso por puntos ante Román Acosta, de Rafaela.

También hubo triunfos de Matías Charras, de Córdoba, ante Facundo Godoy, de Brinkmann; Leonardo Molina, de Rafaela, frente a Pedro Goitre, de Sunchales; y un empate entre Yasir Herrera, de San Guillermo, y Gonzalo Bazán, de Córdoba. En el cierre de la jornada amateur, Matías Ogas, de Córdoba, derrotó por RSC en el tercer round a Mateo Aimar, representante de Morteros.

De esta manera, Futuros Campeones Cordobeses volvió a llevar una noche de boxeo de alto nivel al interior provincial, combinando la competencia profesional con oportunidades para que las jóvenes promesas puedan sumar experiencia y continuar desarrollando su carrera deportiva.