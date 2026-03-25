Karate del «Dojo Carlos Franco» protagonistas en Buenos Aires «Copa Fedakko»

El Karate Rojinegro volvió a la competencia oficial con un gran nivel en uno de los torneos más importantes del país.

Los alumnos del Dojo Carlos Franco de Centro Social estuvieron presentes en el Torneo Copa Fedakko 2026, que se realizó en la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires consiguiendo estos resultados:

Shaira Castro: 1° Kumite.

Magdalena Mucha: 1° Kumite.

Matias Milanesio: 3° Kata y 3° Kumite.

Joaquin Cortez: 1° Kumite y 2° Kumite Equipo.

Augusto Possetto: 3° Kata y 1° Kumite.

José Cortez: 1° Kumite y 2° Kumite Equipo.

Adrian Alaniz: 1° Kumite y 1° Kumite Equipo.

Magdalena Mucha, José Cortez y Mateo Milanesio. Premio árbitro revelación Mateo Milanesio oficiaron de Arbrito Escuela.

Todos ellos estuvieron acompañados por los Coach Mateo Milanesio y Maria Rosa Sobrero.