Voley de San Jorge con intensa actividad en todas las categorías

Este viernes 20 las chicas de la primera división comenzaron el año competitivo con una gran victoria ante Porteña Asociación como visitantes, en el torneo apertura de la liga Morterense.

Compartimos resultados:

Fue 3 a 2.

Con estos parciales 17-25, 27-25, 23-25, 25-17 y 15-12.

VOLEY FORMATIVAS SAN JORGE: RECIBIO A CA MIRAMAR

Inició el calendario de competencia de la liga Morterense para las inferiores del vóley de San Jorge debutando como locales de Atlético Miramar este domingo.

Una jornada muy positiva en cuanto a los resultados y enorme comienzo con mucha energía de las chicas del santo.

En Sub 12, Sub 13 y Sub 14 fueron triunfos 2-0.

En Sub 16/18 fueron derrota 0-2.

A seguir por este camino del aprendizaje y lograr fortalecer la unión como grupos.