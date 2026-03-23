Fútbol: Centro Social se quedó con el clásico 1 a 0 en cancha de San Jorge

El «Rojinegro» aprovechó su momento en el partido, y le bastó para quedarse con el clásico, en la cancha de San Jorge. Ezequiel Gaviglio, el delantero de Centro marcó el único tanto del partido.

Emilio Fernández fue el árbitro del encuentro, que contó con una numerosa asistencia de ambas parcialidades.

En reserva, también fue victoria del visitante por 1-0.

Resultados

San Jorge 0- Centro Social 1

Sp. Suardi 2- Porteña 1

Tiro Federal 7- Juniors 0

Nueve de Freyre- Nueve de Morteros (Pendiente)

Posiciones

Sp. Suardi 6- Centro Social 6- San Jorge 3- Porteña 3- Tiro Federal 3- Nueve de Morteros 0- Nueve de Freyre 0- Juniors 0

Fecha 3

Nueve de Morteros vs Sp. Suardi

Porteña vs Tiro Federal

Centro Social vs Nueve de Freyre

Juniors vs San Jorge