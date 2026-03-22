La edición cordobesa de L’Étape Argentina by Tour de France se vivió con intensidad dentro y fuera del pelotón.

Con recorridos exigentes y una convocatoria masiva, los protagonistas coincidieron en destacar el nivel deportivo, la organización y el acompañamiento del público a lo largo de toda la jornada.

El circuito largo, de 134 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, recorrió puntos clave como el Camino del Cuadrado, Río Ceballos, Valle Hermoso y la zona de Punilla, con regreso a la capital por la autopista Córdoba–Carlos Paz.

En este trazado, el cordobés Federico Jankunas se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 3:10:26,38, en una definición extremadamente ajustada.

Lo siguieron Facundo Pérez Costa (3:10:26,41) y Enrique Estévez (3:10:26,44), completando un podio separado por apenas centésimas.

En la categoría damas del circuito largo, la cordobesa Carolina Vanesa Maldonado se impuso con un tiempo de 3:30:24,40. El segundo lugar fue para Romina Biagioli (3:30:29,50) y el tercero para Valeria Rossi (3:34:37,48), en otra competencia de gran paridad.

El podio del circuito principal otorgó el “Golden Pass”, que brinda la clasificación directa para competir en una etapa oficial del Tour de France Amateur.

Por su parte, el circuito corto, de 64 kilómetros, ofreció una alternativa dinámica que incluyó el paso por La Calera y el sector de las “100 curvas” en el paredón del dique San Roque. Allí, Lucas Hernán Abaca se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:40:59,71, seguido por Marcos Javier Zárate (1:41:01,24) y Cruz Lucas (1:41:01,78).

En damas, Dalma Daiana Morales fue la ganadora con 1:47:41,02, seguida muy de cerca por Paula Medina (1:47:41,05), mientras que Camila Rojas completó el podio con un tiempo de 1:55:29,98.

La convocatoria fue otro de los puntos destacados de la jornada, con la participación de más de 2.500 ciclistas inscriptos, que llegaron desde distintos puntos del país y de 15 destinos internacionales para ser parte de una competencia que continúa consolidándose en el calendario deportivo.

La presencia masiva de corredores aportó un marco imponente a lo largo de todo el recorrido y reafirmó el creciente interés que genera el ciclismo en Córdoba.

Los protagonistas reflejaron la exigencia del recorrido y la magnitud del evento. Federico Jankunas, ganador del circuito largo, aseguró que la carrera “fue muy dura desde el arranque”, y destacó el nivel del pelotón: “Se hizo muy exigente desde el principio, se fue seleccionando y terminamos definiendo entre cuatro en la parte final”.

El ciclista también valoró el desarrollo general del evento: “La organización fue hermosa, todo muy prolijo desde la entrega de kits. Ojalá se siga haciendo acá en Córdoba”. Además, resaltó la magnitud del operativo: “Fue una movida grande, con cortes importantes, pero salió todo muy bien”.

Por su parte, Carolina Maldonado, oriuenda de Colonia Caroya, ganadora en damas del circuito largo, puso en valor el esfuerzo personal detrás del resultado: “Para mí es un triunfo muy grande, porque trabajo once horas por día y solo tengo un par de horas para entrenar”.

La ciclista también destacó las condiciones del recorrido: “Las rutas son hermosas, impecables. No conocía algunos tramos y la verdad que fue un lujo correr acá”.

Finalmente, subrayó el acompañamiento del público, uno de los aspectos más valorados por los participantes: “Nunca viví algo así. En todos los lugares había gente alentando, parecía que estábamos en el Tour de Francia”.

Entre los participantes internacionales, los brasileños Fabricio Lino y Lorena Mendes, provenientes de Brasilia, también formaron parte de la competencia y destacaron tanto el recorrido como la experiencia general en Córdoba.

“La ruta fue maravillosa. Córdoba es una ciudad simplemente fantástica y para nosotros, como brasileños, estar acá es algo increíble”, expresaron, remarcando el impacto que tuvo el entorno en su participación.

En cuanto a la organización, no dudaron en calificarla como uno de los puntos más altos del evento: “Impecable, realmente impecable. Las rutas perfectas, el pavimento muy bueno, todo muy bien señalizado, con un operativo de seguridad excelente y caminos completamente cerrados”.

Además, valoraron el acompañamiento del público durante toda la jornada: “La gente fue muy amable, siempre alentando, celebrando cuando cruzábamos la meta. Nos vamos muy felices y con la certeza de que vamos a volver”.