Karting Certàmen Santafesino: El piloto Brinkmanense Alexandro Vercelli Campeòn en dos categorìas

El piloto de Brinkmann Alexandro Vercelli, el pasado sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la fecha 10 Gran Premio Coronación del Certamen Santafesino de Karting en Santa Clara de Buena Vista, obtuvo los campeonatos de las categorías Varilleros Livianos y Varilleros Pesados.

De esta manera cierra un gran año, desde el punto de vista de los logros obtenidos, afianzàndose en un certàmen altamente competitivo.

Por otra parte, Martìn Ferrero fue tercero en su categorìa Libre Internacional.

Finales en todas las categorìas

-Pre Junior (Escuela): 1) Nicolás Scatizza, 2) Ignacio Rossi y 3) Federico Graff

-4T Junior: 1) Francisco Muller, 2) Uriel Pfening y 3) Ciro Villalba

-4T Senior: 1) Juan Pablo Massello, 2) Franco Marcuzzi y 3) Matías Ferrari.

-Multimarca Livianos: 1) Juan Ignacio Carusillo, 2) Juan Pablo Massello y 3) Lucio Raimondi

-Multimarca Pesados: 1) Juan Ignacio Carusillo, 2) Ignacio Bella y 3) Juan Pablo Vignolo

-Kayak Promocional: 1) Juan Manuel Rogiani, 2) Simón Galanzino y 3) Nicolás Guevara

-Kayak Graduados: 1) Agustín Werlen, 2) Leandro Espasandin y 3) Juan Pablo Massello

-Varilleros Junior: 1) Ciro Villalba, 2) Lautaro Trotti y 3) Bautista Vidal

-Varilleros Livianos: 1) Alex Souilhe, 2) Alexandro Vercelli y 3) Pablo Calcaterra

-Varilleros Pesados: 1) Alexandro Vercelli, 2) Ezequiel Storti y 3) Alejo Verti

-Libre Internacional: 1) Agustín Comba, 2) Juan Ignacio Carusillo y 3) Martín Ferrero

Asì se consagrò Alexandro Vercelli en las dos categorìas