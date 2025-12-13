Sp. Suardi es el Campeón del «Clausura» de Basquet, y también del año 2025

Sp. Suardii se consagró Campeón del «Clausura» de Basquet de la Asociación Morterense, al derrotar a Unión de San Guillermo por 68-60 y cerrar la serie final 2-0.

El «Rojiblanco» repitió victoria en carácter de local, y también es el Campeón del año 2025, al haber ganado el «Apertura».

Parciales: 14-21/ 18-11/ 16-20/ 20-8.

Goleadores: Nahuel Fino (Sp. Suardi) 16 puntos y MVP del partido. Gambino (Unión) 21 puntos.

Sp. Suardi terminó en el cuarto lugar en la fase regular. Fue superando etapas, y en todos los casos cerró 2-0 hasta la final, dejando en el camino a Porteña Asociación, Nueve de Morteros y finalmente a Unión de San Guillermo.

Fuente: Radio Belgrano