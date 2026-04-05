La Brinkmanense Constanza Cortesini destacada en Natación Aguas Abiertas

El pasado 22 de marzo, nadadoras del club Tiro Federal de Morteros, dijeron presente en la 3° Edición de la Maratón Acuática “Desafío Brocheriano”, realizada en el Dique Piedras Mora de Almafuerte.

Una competencia que fue mucho más que una carrera: coraje, estrategia y superación en cada brazada.

Entre ellas una Brinkmanense logró récords en su categoría. Se trata de Constanza Cortesini.

Resultados destacados:

Victoria Herrera

3° en su categoría

2° en el campeonato (16 a 18 años)

Constanza Cortesini

1° en su categoría

2° en la general mujeres

Campeona en su categoría (16 a 18 años)

The Best en general mujeres 2 km (mejor marca técnica)