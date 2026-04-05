Operativos de Seguridad aprobados por Cosedepro en Córdoba

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) dispuso los operativos de seguridad para los encuentros que disputarán Instituto ante Defensa y Justicia y Racing frente a Club Ciudad de Bolívar, a jugarse este fin de semana en la ciudad de Córdoba.

La planificación fue coordinada en una mesa de trabajo que reunió a representantes de organismos provinciales y municipales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de ambos eventos deportivos.

El primero de los encuentros será el que protagonizarán Instituto y Defensa y Justicia, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el lunes a las 21:15 en el estadio Juan Domingo Perón, en barrio Alta Córdoba. En este caso, el ingreso del público local (sin presencia de visitantes) estará habilitado desde las 19:15 por los accesos de calles Jujuy y Sucre, con controles del programa Tribuna Segura

El operativo contará con cobertura sanitaria compuesta por ambulancias, equipos médicos y rescatistas, junto a personal del servicio de emergencias y Defensa Civil Municipal.

Por su parte, Racing recibirá a Club Ciudad de Bolívar el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho, en barrio Nueva Italia. El acceso del público se habilitará desde las 15:30, mientras que los cortes de tránsito en la zona comenzarán con antelación.

En este caso, el dispositivo de seguridad abarcará un amplio perímetro en torno al estadio y se mantendrá activo desde horas previas al inicio del partido hasta la desconcentración total de los asistentes y las delegaciones.

De esta manera, la Provincia garantiza las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de ambos espectáculos deportivos, con operativos coordinados y presencia de distintas áreas involucradas.