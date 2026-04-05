  • 5 abril, 2026

Deportes

Operativos de Seguridad aprobados por Cosedepro en Córdoba

Abr 4, 2026

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) dispuso los operativos de seguridad para los encuentros que disputarán Instituto ante Defensa y Justicia y Racing frente a Club Ciudad de Bolívar, a jugarse este fin de semana en la ciudad de Córdoba.

La planificación fue coordinada en una mesa de trabajo que reunió a representantes de organismos provinciales y municipales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de ambos eventos deportivos.

El primero de los encuentros será el que protagonizarán Instituto y Defensa y Justicia, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el lunes a las 21:15 en el estadio Juan Domingo Perón, en barrio Alta Córdoba. En este caso, el ingreso del público local (sin presencia de visitantes) estará habilitado desde las 19:15 por los accesos de calles Jujuy y Sucre, con controles del programa Tribuna Segura

El operativo contará con cobertura sanitaria compuesta por ambulancias, equipos médicos y rescatistas, junto a personal del servicio de emergencias y Defensa Civil Municipal.

Por su parte, Racing recibirá a Club Ciudad de Bolívar el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho, en barrio Nueva Italia. El acceso del público se habilitará desde las 15:30, mientras que los cortes de tránsito en la zona comenzarán con antelación.

En este caso, el dispositivo de seguridad abarcará un amplio perímetro en torno al estadio y se mantendrá activo desde horas previas al inicio del partido hasta la desconcentración total de los asistentes y las delegaciones.

De esta manera, la Provincia garantiza las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de ambos espectáculos deportivos, con operativos coordinados y presencia de distintas áreas involucradas.