Basquet Femenino Centro: Por el Asociativo, todas las categorías con victorias

En el feriado de ayer, las categorías formativas del Básquet Femenino recibieron en el Poli a Libertad de Villa Trinidad por la fecha 2 del Asociativo.

Las chicas continúan por la senda del triunfo concretando nuevamente victorias en las tres categorías.

U13: 97-16 (Laura Contreras con 19, Emilia Beltramo y Yolisie Tossolini con 15 las máximas anotadoras).

U15: 110-34 (Emilia Ruatta con 33, Esperanza Chicco con 18 y Camila Genero con 16 las máximas anotadoras).

U17: 113-10 (Alma Barbero con 23, Camila Defago con 19 y Jimena Forneris con 18 las máximas anotadoras).

Además, por el adelanto de la fecha 3, la categoría U15 visitó el pasado miércoles a 9 de Julio Olímpico de Freyre también con una contundente victoria:

Fue 99-20 para el equipo Rojinegro. Emilia Ruatta con 27, Frida Sacavino con 19 y Maia Cerutti Carcano con 15 las máximas anotadoras.