  • 5 abril, 2026

Deportes

Voley de Primera: San Jorge recibió la visita de Libertad de Sunchales

Abr 3, 2026

Este jueves feriado hubo actividad en el Polideportivo Santo, donde el equipo de Primera División de vóley disputó la segunda fecha de la Liga Morterense frente a Libertad de Sunchales.

El encuentro fue para la visita por 3 a 1, con parciales de 23-25, 25-20, 21-25 y 17-25.

Más allá del resultado, la jornada dejó aspectos muy positivos para el equipo.

Destacando el debut en Primera División de dos jugadoras surgidas de nuestras inferiores: Malena Perosino y Morena Solís, reflejo del trabajo formativo que se viene realizando en el club.

También felicitaciones a Adelina Pezzato, quien formó parte de la Selección Sub 14 en el Interasociativo, representando al vóley santo a nivel regional el pasado fin de semana.