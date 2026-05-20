La Muestra «Comunicaciones en Brinkmann» quedó habilitada en el Museo Histórico Municipal

Quedó habilitada la Muestra que refiere a las «COMUNICACIONES EN BRINKMANN».

Santiago Seeber hizo una breve explicación de la propuesta, en el marco del Día Internacional de los Museos; asistieron miembros de la Comisión del Museo, autoridades del Gobierno Municipal, y público en general.

La propuesta permanecerá abierta en los horarios de atención del Museo, hasta el mes de junio inclusive.

Horacio Acosta encargado del lugar detalló la tarea que se viene llevando a cabo, y Ana Menichetti hizo un breve resúmen de la historia de la telefonía en Brinkmann a través de los años y su evolución.