La Noche de los Teatros celebra su 10° Edición con una convocatoria a salas independientes

La Noche de los Teatros celebrará su décima edición el próximo 30 de noviembre, con una nueva convocatoria que tendrá como protagonistas a las salas de teatro independiente de Córdoba.

La propuesta, organizada en conjunto por la Agencia Córdoba Cultura, la Red de Salas de Teatro Independiente y espacios teatrales de toda la provincia, cumple una década promoviendo el encuentro entre el público y la escena teatral cordobesa.

El anuncio se realizó este viernes 16 de octubre, durante un encuentro encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a representantes de salas independientes y autoridades de la cartera cultural.

En la reunión se conformó una mesa de trabajo conjunto para avanzar en la planificación de la décima edición de la Noche de los Teatros y coordinar acciones de organización y difusión de la propuesta. Asimismo, se confirmó el avance de los aportes correspondientes a la Convocatoria de Fomento a la Infraestructura de Salas de Teatro Independiente 2026, destinados a acompañar y fortalecer estos espacios culturales.

Durante el encuentro, Rodio destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector teatral, especialmente en un contexto complejo para el financiamiento de la cultura. “Desde el Gobierno provincial no vamos a bajar los brazos, porque estamos convencidos de que hay una interacción entre la cultura y todo lo que tiene que ver con el trabajo en torno a la economía naranja”, expresó.

En ese sentido, reafirmó la decisión de continuar acompañando a las salas independientes y subrayó su importancia para la vida cultural de las comunidades.

Diez años de encuentro con el teatro independiente

Desde su primera edición, en 2016, la Noche de los Teatros se consolidó como una propuesta para visibilizar el trabajo de las salas independientes, acercar nuevos públicos y poner en valor la diversidad de las artes escénicas de Córdoba.

A lo largo de sus distintas ediciones, la iniciativa fue ampliando su alcance y sumando espacios y propuestas de diferentes localidades. En 2017, la segunda edición reunió a 31 salas de toda la provincia, mientras que la tercera convocó a 61 salas y ofreció 56 obras. En los años siguientes, la programación continuó creciendo y fortaleciendo la presencia del teatro independiente tanto en la ciudad de Córdoba como en todo el territorio provincial.

En 2023, la séptima edición reunió 50 funciones en 50 salas, distribuidas equitativamente entre la Capital y el interior. En 2024, la propuesta contó con 55 funciones en 48 salas independientes. La edición de 2025, por su parte, se desarrolló en dos jornadas y convocó a 53 salas de Córdoba Capital y de 25 localidades.

Este recorrido da cuenta del crecimiento de una iniciativa que tiene como protagonistas a las comunidades teatrales y que contribuye a visibilizar la diversidad de propuestas, lenguajes y experiencias que conforman la escena cordobesa.

La fecha elegida también tiene un significado especial: el 30 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Teatro, en referencia a la inauguración del Teatro de La Ranchería, en Buenos Aires, en 1783. Ese mismo día se recuerda la fundación del Teatro del Pueblo, en 1930, considerado un hito en la historia del teatro independiente argentino.

Acompañamiento a las salas independientes

En el marco de la presentación de la nueva edición, la Agencia Córdoba Cultura otorgó los aportes correspondientes a la Convocatoria de Fomento a la Infraestructura de Salas de Teatro Independiente 2026, que alcanzó 53 salas.

La iniciativa busca acompañar a estos espacios en el sostenimiento y la mejora de sus condiciones de funcionamiento, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la producción, circulación y difusión de las artes escénicas.

Asimismo, durante el encuentro se planteó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con las salas y de impulsar nuevas acciones de difusión que permitan ampliar el alcance de la Noche de los Teatros y acercar sus propuestas a más personas.

La décima edición será una nueva oportunidad para celebrar el recorrido del teatro independiente cordobés, reconocer el trabajo de quienes sostienen estos espacios y renovar el vínculo entre las salas y sus comunidades.