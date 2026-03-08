Córdoba avanzó en la implementación de la Ley Provincial de Museos

La Provincia avanzó en la implementación de la Ley Provincial de Museos (N° 11.065) con una mesa de trabajo encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a referentes de espacios culturales de todo el territorio provincial.

El encuentro se realizó en el Museo Evita-Palacio Ferreyra, donde reunió a directores y autoridades de museos para analizar los principales ejes de la normativa, coordinar capacitaciones y acordar la conformación de una comisión de trabajo con representación federal.

La nueva ley establece un marco integral para la gestión, conservación, investigación, difusión y promoción del patrimonio natural, histórico y cultural, tanto material como inmaterial, custodiado por los museos cordobeses.

Además, designa como autoridad de aplicación a la Agencia Córdoba Cultura, que podrá articular acciones con municipios, comunas y organizaciones vinculadas a la actividad museológica.

Entre las principales disposiciones, la norma crea un Registro Provincial de Museos, en el que deberán inscribirse museos nacionales, provinciales, municipales, comunales, privados y mixtos que funcionan en Córdoba.

También prevé la conformación de un Consejo Asesor de Museos ad honorem, integrado por representantes del sector público y privado, especialistas y universidades, que se reunirá periódicamente para fortalecer las políticas del área.

“Los museos forman parte de la identidad cordobesa. La gente los vive, los visita y se los apropia. Estas salas no solo albergan muestras de arte, son espacios en los que la experiencia vivencial y participativa toman forma y se vuelven parte del ADN cordobés. Esta provincia es una provincia llena de museos que, a través del turismo y la economía naranja, se vuelven parte del ADN,”, afirmó Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura.

Una ley muy necesaria

El nuevo marco normativo incorpora además medidas de resguardo patrimonial, entre ellas la prohibición de embargo o ejecución sobre bienes culturales, y promueve la profesionalización de los equipos de trabajo, el acceso inclusivo a la experiencia museística y un sistema de financiamiento sostenido y transparente.

Córdoba cuenta con alrededor de 400 museos, lo que la posiciona entre las provincias con mayor cantidad de espacios museísticos del país.

En ese contexto, la reglamentación de la ley representa un paso estratégico para consolidar el sistema museístico provincial y garantizar la protección del patrimonio cultural a largo plazo.