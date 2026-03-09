Morteros celebró 20 años de hermanamiento con Caselle Torinese e inauguró una Plaza

En el marco de los 20 años de hermanamiento entre Morteros y la ciudad italiana de Caselle Torinese, se llevó a cabo el acto de inauguración y puesta en valor de la Plaza del Hermanamiento, un espacio que simboliza los lazos culturales, históricos y sociales que unen a ambas comunidades.

Durante el acto, el intendente Sebastián Demarchi destacó el valor de estas dos décadas de cooperación entre las ciudades y la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas comunidades.

“Nuestro hermanamiento debe ser una posibilidad de unión y de cooperación que permita a morterenses y caselleses superar fronteras y crear oportunidades para todos”.

El mandatario recordó que para Morteros el Piemonte representa gran parte de sus tradiciones y raíces, y valoró el trabajo sostenido de instituciones y vecinos que durante estos años mantuvieron vivo el vínculo entre ambas ciudades.

En ese sentido, agradeció especialmente el compromiso de la Sociedad Italiana, la Familia Piamontesa y las distintas instituciones que a lo largo de estos 20 años sostuvieron el espíritu del hermanamiento.

Durante el acto también se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la relación bilateral, impulsando nuevas acciones de cooperación cultural, social y comercial entre ambas comunidades.

Asimismo, el intendente Sebastián Demarchi recordó y destacó la decisión política que hace 20 años permitió concretar este hermanamiento, reconociendo especialmente el compromiso de Mirtha Valarolo y Giuseppe Marsaglia, quienes junto a las instituciones impulsaron este acuerdo que hoy continúa fortaleciendo los lazos entre ambas ciudades.

La inauguración del espacio se enmarca además en un proyecto de puesta en valor del sector comercial de la ciudad, desarrollado en conjunto con el Centro Comercial de Morteros y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de programas destinados a fortalecer los centros comerciales del interior.

En este contexto, la nueva Plaza del Hermanamiento se integra al recorrido urbano y comercial del sector, generando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, y acompañando el desarrollo de actividades culturales, comerciales y turísticas en la ciudad.