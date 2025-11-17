La Provincia evalúa consecuencias de las fuertes tormentas en el sur provincial y activó protocolo

Tras el violento temporal que afectó este domingo a distintos puntos del sur provincial, en especial a la localidad de Etruria, el Gobierno de Córdoba activó el protocolo de respuesta inmediata y comenzó el relevamiento de los daños.

El subsecretario de Municipios, Natalio Graglia, se reunió con el intendente Maximiliano Andrés y juntos recorrieron los barrios más afectados para coordinar las primeras acciones de asistencia.

Las ráfagas de viento —que en algunos sectores superaron los 170 km/h— provocaron voladuras de techos, caída de árboles y postes, interrupciones parciales del servicio eléctrico y anegamiento de calles.

No se registraron víctimas fatales, aunque sí daños materiales de consideración en viviendas particulares y edificios públicos.

Cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil trabajan desde las primeras horas en la remoción de árboles, apuntalamiento de estructuras dañadas y despeje de arterias para garantizar la transitabilidad y el acceso de los servicios esenciales.

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que se coordina con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Catástrofes para reforzar la asistencia, mientras desde Desarrollo Social se evaluará la necesidad de activar el Fondo Permanente para Atención de Desastres, herramienta que permite asistir económicamente a municipios y comunas frente a eventos climatológicos de esta magnitud.

Las tareas de relevamiento continuarán durante toda la jornada para determinar el impacto total del fenómeno y avanzar en la recuperación de la localidad.