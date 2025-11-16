Fuerte temporal de lluvia y vientos en la localidad de Etruria

Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó en la noche del sábado, la localidad de Etruria del departamento General San Martín, provocando serios daños.

Las ráfagas huracanadas de casi 170 kilómetros por hora generaron la voladura de techos de chapa, caída de árboles y de postes de energía.

Se vieron afectadas varias viviendas particulares.

De inmediato se instrumento un amplio operativo para socorrer a las familias afectadas, con la participación de Defensa Civil, Bomberos y Policías.

La caída de ramas y árboles obligó a cortar transitoriamente la Ruta Provincial 4 en el ingreso a Etruria.

Esta mañana continuarán los operativos de limpieza y de reparación de líneas eléctricas. Desde la Provincia se asistirá con recursos del Fondo Anticatástrofe a las familias afectadas por el fenómeno climatológico

Fuente: Córdoba Interior Informa