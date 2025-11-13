Reprograman actividad en el Bajo Ansenuza de Morteros

La Municipalidad de Morteros informa que, debido a las condiciones del Bajo y del sendero interpretativo tras las lluvias registradas, y considerando además los pronósticos climáticos anunciados para este fin de semana, la actividad de Senderismo y Actividades Deportivas prevista para el domingo 16 de noviembre será reprogramada.

La nueva fecha será comunicada próximamente.

Agradecemos la comprensión de todos los inscriptos y vecinos que tenían previsto acompañarnos.

Nuestro objetivo es garantizar una experiencia segura y de calidad para toda la comunidad.

Municipalidad de Morteros