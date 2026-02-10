La RAAC sede Morteros recibió mención especial por el Programa «Rol Sano»

La Red de Asistencia a las Adicciones Córdoba (RAAC) sede Morteros, recibió una mención especial por el trabajo realizado durante el 2025 y la implementación del «Rol Sano», un programa innovador que busca promover la prevención del consumo problematico y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El reconocimiento destaca el esfuerzo y dedicación de los profesionales de la RAAC Morteros, quienes han trabajado incansablemente en la prevención y atención de personas afectadas por el consumo de drogas, brindando atención de calidad en el nivel 1 y 2 .

El «Rol Sano» es un programa que busca promover hábitos saludables, poniendo en valor acciones cotidianas que llevan a vivir una vida libre de sustancias peligrosas y así prevenir el consumo de drogas, y su implementación ha sido un éxito en la RAAC Morteros.

Los profesionales de la institución coordinados por el Licenciado en Psicología Marcos Giletta, han trabajado en estrecha colaboración con la comunidad para promover la conciencia sobre el riesgo del consumo de drogas y brindar apoyo a quienes lo necesitan.

«Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado y del reconocimiento que hemos recibido», dijo el Secretario de Salud, Hugo Menéndez, «Nuestro objetivo es seguir trabajando para prevenir el consumo de drogas y mejorar la salud de nuestra comunidad, y este reconocimiento nos motiva a seguir adelante».

Por su parte el Intendente Sebastián Demarchi, manifestó: «Como Estado, tenemos un rol fundamental en la lucha contra las adicciones. No solo debemos brindar atención y tratamiento a quienes lo necesitan, sino también trabajar en la prevención y la educación. La decisión política de acompañar a las personas que sufren esta problemática y sus familias es clara: estamos aquí para apoyar, para escuchar y para ayudar.»

La RAAC Morteros agradece a todos los profesionales que han contribuido a este logro y se compromete a seguir trabajando para brindar atención de calidad a la comunidad.