Durante todo el mes de febrero continúan colectas de sangre

El Banco de Sangre de la provincia invita a la comunidad a participar de las colectas que se realizarán durante febrero.

En este marco, es importante subrayar la importancia de donar durante los meses del verano, que coinciden con épocas donde la donación tiende a disminuir, de la mano de los períodos vacacionales de la comunidad.

La sangre es un recurso imprescindible, que puede emplearse en cirugías, partos, atenciones por accidentes viales, entre otras situaciones. La donación voluntaria y habitual es la mejor forma de contar con sangre segura.

“La sangre es un recurso necesario siempre. Se trata de una acción desinteresada que posibilita mucho más de lo que un ciudadano puede imaginar. Por eso, los esperamos en el banco de sangre más cercano a sus domicilios”, expresa Andrea Carpaneto, a cargo del Departamento Provincial de Sangre.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Sentirse saludable.

Concurrir con DNI, cédula de identidad o pasaporte.

Descanso previo de por lo menos seis horas.

Luego de la vacuna contra el Covid-19, se debe esperar 72 horas para donar. Después de aplicarse la vacuna para la gripe, aguardar 24 horas y en el caso de colocarse la vacuna contra el dengue, se debe esperar 30 días.

Antes de acudir a la extracción se debe tomar desayuno liviano con infusiones azucaradas, pero no consumir lácteos ni grasas.

Para más información sobre el Banco de Sangre, se puede acceder al siguiente link: https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/banco-de-sangre/