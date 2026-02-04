Balance 2025: Donación de órganos y tejido corneal creció un 15%

Durante el 2025, la actividad de donación de órganos y tejidos corneal se incrementó en un 15 por ciento en relación con el año anterior, según informó el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), dependiente del Ministerio de Salud provincial.

Se llevaron a cabo 113 operativos de donación en general, mientras que en 2024 fueron 98.

De las intervenciones, 63 fueron de órganos y 50 de tejido corneal. Además, se logró el trasplante de 153 órganos y 134 córneas, que permitieron salvar y mejorar la vida de cientos de personas, entre ellas, 25 niños y niñas.

En este marco, vale destacar que se produjo un crecimiento exponencial en la donación de tejido corneal, que pasó de 26 donantes en 2024 a 50 en 2025, lo que representa un salto del 92 por ciento.

Al respecto, Romina Quiroga, directora del Ecodaic, explicó que este avance responde a una mejora en los procesos de detección.

Mientras que la donación de órganos sólidos requiere condiciones de fallecimiento muy específicas y complejas, la procuración de córneas se ha expandido gracias a la detección en diversas unidades clínicas y no solo en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“Este logro refleja el compromiso de un equipo de salud capacitado para transformar el dolor en esperanza, detectando cada oportunidad de donación incluso en los momentos más difíciles”, destacó Quiroga.

Además, celebró el avance hacia una cultura más solidaria: “Donar es un derecho que nos permite trascender y ayudar a otros. Cuando las instituciones y la sociedad se unen con un propósito humano, la vida siempre gana”.

Estos resultados fueron posibles gracias a la actividad de 31 centros de salud, tanto públicos como privados, distribuidos en todo el territorio provincial.

Los centros de salud que participaron en los procesos de donación de órganos y tejidos son:

Hospitales públicos

Hospital Central (Río Cuarto);

Hospital Nuevo San Roque; Hospital Misericordia;

Hospital Nacional de Clínicas;

Hospital Tránsito Cáceres de Allende;

Hospital Córdoba;

Hospital de Niños;

Hospital Domingo Funes;

Hospital Municipal de Urgencias;

Hospital Dr. Gumersindo Sayago (Carlos Paz);

Hospital Arturo Illía (Alta Gracia);

Hospital Prof. José Miguel Urrutia (Unquillo);

Hospital Príncipe de Asturias; Hospital Pasteur (Villa María);

Hospital Florencia Díaz; Hospital Iturraspe (San Francisco);

Hospital de Río Tercero y Hospital Rawson.

Centros de salud privados

Clínica Vélez Sarsfield;

Sanatorio Francés;

Hospital Privado;

Clínica Universitaria Reina Fabiola;

Sanatorio del Salvador;

Instituto Médico Rio Cuarto;

Hospital Italiano; Sanatorio Allende;

Sanatorio La Cañada;

Clínica Santa María (Alta Gracia);

Sanatorio Alta Gracia;

Hospital Militar Córdoba;

Unidad Sanatorial Raúl Ferreyra-APROSS.

En tanto, a nivel nacional, se alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos realizados, superando a los valores alcanzados antes de la pandemia. Se efectuaron 906 procesos de donación de órganos, dejando atrás a las cifras alcanzadas en 2019, con 883 procesos de donación de órganos concretados.

En lo que refiere a la donación de tejidos, se concretaron 1.242 procesos, superando las 1.156 donaciones efectuadas en 2024.

Sin donantes, no hay trasplantes

En materia de trasplantes, la provincia de Córdoba alcanzó las 398 intervenciones.

Del total de procedimientos, 231 correspondieron a órganos y 167 a tejido corneal. Dentro de estas cifras, se destacan 50 trasplantes renales realizados gracias a donantes vivos.

Más allá de las cifras, el 2025 quedó marcado por un avance científico sin precedentes en la región, cuando en el mes de octubre, el Hospital Córdoba concretó con éxito el primer trasplante de corazón en asistolia controlada.

Esta técnica de vanguardia permite utilizar órganos de donantes cuyo corazón ha dejado de latir, una innovación que no solo amplía la disponibilidad de injertos, sino que redefine los límites actuales de la procuración para salvar más vidas.

A nivel nacional se registraron 4.497 trasplantes, de los cuales 2.349 fueron de órganos y 2.148 de córneas, consolidando un sistema de salud que sigue apostando a la innovación y a la solidaridad.